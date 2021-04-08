На Горе в Барнауле построят микрорайон с большой парковкой

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Застройщик «Серебряный бор» (входит в группу компаний «Строительная перспектива») планирует возвести дом в новом квартале на Горе. Он представил этот проект на градостроительном совете Барнаула 7 апреля и рассказал, какие изменения предлагает внести в план всего микрорайона.

Новый объект появился по адресу ул. Нагорная 6-я, 15г/7. Разработчик (компания «АрхИ Групп») спроектировал 16-этажку на 160 квартир. При этом не исключает, что в дальнейшем дом может «вырасти» до 24 этажей. И если это случится, то на технико-экономические показатели и комфорте проживания это не отразится, заверяют авторы проекта.

Для жильцов будут доступны 110 парковочных мест (превышает норму почти в два раза). На участке большая территория заложена под спортивные, игровые площадки, предусмотрена установка фонтана. При этом директор компании Андрей Комяков добавил, что зона отдыха будет единой с соседний домом, который сейчас строится (по всей видимости, речь идет об объекте ул. Нагорная 6-я, 15г/10).

«По проекту межевания благоустройство на каждом из этих участков по отдельности было несколько неполноценным. Поэтому мы предусмотрели единую территорию, не разделенную по границам», – пояснил он.

Этот дом должен стать продолжением комплексного развития территории площадью 20 га, отметил архитектор компании «АрхИ Групп» Никита Чепуров. Компания «Домстрой-Барнаул» уже возвела два дома на этом участке. Еще два в настоящий момент строит компания «Серебряный бор» (№15г/2 и №15г/10).

Всего по первоначальной планировке микрорайона, которую создали еще в 2013 году, здесь должны было появиться 11 многоквартирных домов. Однако застройщик переработал проект и предложил отказаться от трех высоток. Это позволит уменьшить численность населения микрорайона (вместо 4,9 тысяч человек здесь будут проживать 2,7 тысяч), а также даст возможность разместить двухэтажный паркинг и открытую площадку для хранения автомобилей.

Члены градосовета заявили, что претензий к представленному варианту у них нет. Архитектор Сергей Боженко добавил, что ему проект понравился тем, что для будущих жильцов здесь «созданы комфортные условия проживания». И заявил, что можно согласиться и с архитектурным решением, и с комплексным благоустройством территории. Градосовет принял проект почти без нареканий с первого раза, что бывает нечасто.