Губернатор Томенко раскритиковал главу Рубцовска за неучтенные дороги

Виктор Томенко Фото: altairegion22.ru

Из почти 900 километров дорог в Рубцовске на официальном учете стоит менее половины. 510 км власти не могут оформить уже долгие годы. На краевом совещании по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло 8 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитал местных чиновников за такую нерасторопность.

По словам главы города Дмитрия Фельдмана, сейчас в Рубцовске официально поставлено на учет только 395 километров дорог из около 900 км. При этом 65-66% из них находится в неудовлетворительном состоянии. Что касается остальных «неучтенных» дорог, то там работы проводятся только на 65 километрах. На остальные 445 км дорожники выезжают только по заявкам жителей.

Дмитрий Фельдман не смог ответить на вопрос главы региона о том, когда же эти «теневые» 510 км все-таки оформят и поставят на учет. Он заверил, что работа ведется постоянно, но конкретной даты ее окончания нет.

«Когда-то же это надо сделать, это законченный объем работы. Есть дорога, надо ее оформить, поставить на баланс, везде зарегистрировать и так далее. Что тут сложного? На это сколько надо времени – 10 лет, чтобы делать эту работу? Эти дороги же не вчера появились. Или такой цели не стоит?», – возмутился Томенко.

Фельдман обещал в ближайшее время сообщить главе региона, когда власти завершат эту работу.

Но это не единственная проблема в городе. По словам градоначальника, в Рубцовске до сих пор не везде установлены дорожные знаки, нет разметки. А все потому, что на этот попросту не хватает денег. В прошлом году там отремонтировали всего 4,8 км. Большая часть средств – 100 млн рублей – из краевого бюджета. Городская казна смогла добавить только 6 млн.

По словам Фельдмана, чтобы разобраться с дорожными проблемами и отремонтировать нужные 62,5 км дорог, нужно 1,3 млрд рублей.

«Вопросами Рубцовска нам придется заниматься отдельно и специально. Там наиболее тяжелая ситуация», – признал Виктор Томенко.

Кстати, после критики губернатора Рубцовск отключился от видеоконференции и больше не появлялся в ней.

В 2020 году в Рубцовске произошло 111 ДТП (годом ранее – 105). А вот число погибших уменьшилось с шести до пяти человек. За год в городе произошло 42 случая наезда на пешеходов, два человека погибли.