Алтайские справедливороссы предлагают давать многодетным компенсацию за непредоставление бесплатной земли

Семья Фото: pixabay

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в парламенте Алтайского края внесут законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей. Эсеры считают, что те, кто стоит в очереди на получение бесплатного участка, но никак не может его дождаться, должны иметь денежную компенсацию.

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Это инициатива касается граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете для бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства. Таких сейчас в Алтайском крае уже более 13,1 тысячи человек. И с годами этот показатель только растет.

Главная проблема, почему им не дают землю, – отсутствие во многих муниципалитетах края участков, отвечающих требованиям законодательства.

Глава фракции СР в АКЗС Александр Молотов напомнил, что в прошлом году он и его коллеги уже предлагали подобную меру. Но тогда власти заявили, что вопрос надо проработать более четко.

«Мы, как конструктивная оппозиция, с этим согласились. Состоялось обсуждение нашего законопроекта, в закон о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков по инициативе губернатора уточнили категорию граждан, имеющих право на землю, но на этом все и закончилось. Однако сама проблема-то не решается. Количество очередников только увеличивается с каждым годом: в прошлом году их было около 12 тысяч, а сейчас стало более 13 тысяч», – подчеркнул Молотов.

Он уверен, что компенсации необходимы. Тем более подобные меры уже действуют в некоторых других регионах страны. Пожалуй, главная причина отказа правительства Алтайского края – нехватка средств на такие компенсации.

Но Александр Молотов уверен: деньги найти можно, главное, чтобы на то была политическая воля.

«Здесь можно сделать по аналогии с недавно введенными сертификатами вместо жилья для детей-сирот. То есть на каждый год устанавливать временную отсечку даты постановки в очередь потенциальных претендентов на получение денежной компенсации. Предположим, в следующем году выдавать сертификаты только тем, кто встал в очередь до 2015 года. В следующем году присоединятся те, кто в очереди с 2016 года, и так далее. В таком случае мы поступательно, не обременительно для бюджета, в течение нескольких лет снимем основную остроту этой проблемы», – пояснил депутат.

Ведь если не получается давать людям землю, то нужно искать другие механизмы.