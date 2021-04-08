Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку за полгода до выборов

Шолбан Кара-Оол tuvaonline.ru

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию до истечения срока своих полномочий. 7 апреля Владимир Путин подписал указ о прекращении его полномочий. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Полномочия Кара-оола истекали в сентябре 2021 года. Эксперты оценивали шансы его досрочной отставки как очень высокие, в основном, из-за длительности пребывания главы региона на этом посту и общей проблемности региона по всем социально-экономическим показателям.



Что интересно, это не первая отставка Кара-оола. В 2016 он добровольно покинул свой пост, и тут получил назначение на должность врио главы от Владимира Путина. Тогда причиной ухода губернатор назвал желание сэкономить бюджет республики и провести выборы главы вместе с федеральными выборами в Госдуму.

Член высшего совета «Единой России» 54-летний Кара-оол возглавлял Туву с 2007 года. В апреле 1998 года стал депутатом, а затем и председателем Верхновного Хурала (законодательного собрания) республики. Первый раз баллотировался на пост тогда еще президента республики в 2002 году. Тогда он уступил Ооржаку Шериг-Оолу, но в 2007 стал уже первым назначенным главой региона.

Врио главы республики назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Он занимал пост градоначальника республиканской столицы с 2008 по 2018 годы. Ховалыг также возглавлял компанию «Тываэнергосбыт».