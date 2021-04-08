Можно ли добавить работнику обязанностей, не повышая при этом зарплаты?

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Работнику необходимо вменить новую обязанность. Можно ли с его согласия внести в должностную инструкцию новую обязанность, не устанавливая за это доплаты? Рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Воронова.

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Работодатель имеет право самостоятельно определять конкретное содержание работ по определенной должности или профессии. Аналогичные разъяснения содержат и консультации с информационного портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ».

Согласно ст. 57 ТК РФ трудовая функция работника обязательно должна указываться в трудовом договоре. При этом конкретизируется трудовая функция соответствующими должностными обязанностями, являющимися, по сути, ее содержанием. Содержание трудовой функции может быть закреплено непосредственно в тексте трудового договора (либо в приложении к нему), а может быть указано либо детализировано в отдельном локальном нормативном акте, как правило, именуемом должностной (рабочей) инструкцией.

Локальные нормативные акты принимаются работодателем самостоятельно. По общему правилу достаточно ознакомить работника под подпись с новой редакцией этого документа и после этого можно требовать его исполнения. Однако в случаях, когда должностные обязанности закреплены должностной инструкцией, соответствующие положения локального акта становятся согласованными сторонами условиями трудового договора. Поэтому при внесении изменений в должностную инструкцию в части содержания трудовой функции, о котором стороны договорились при заключении трудового договора, одного ознакомления с текстом инструкции недостаточно. В этом случае необходимо соблюсти процедуру внесения изменений в трудовой договор.

По письменному соглашению сторон можно изменить любые условия и в любой момент (ст. 72 ТК РФ). Следовательно, если работник согласен выполнять дополнительные обязанности, ранее не установленные должностной инструкцией, необходимо заключить с этим работником дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будут указаны реквизиты должностной инструкции в новой редакции (например, дата ее утверждения)

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Условия оплаты труда в силу части второй ст. 57 ТК РФ также являются обязательными для включения в трудовой договор. По смыслу ст. 57 ТК РФ изначально при согласовании условий об оплате труда стороны учитывают возлагаемый на работника в момент заключения трудового договора объем обязанностей, выполняемых работ по занимаемой им должности, установленной профессии, специальности.

Если в дальнейшем работодатель планирует расширить круг обязанностей работника, то работник вправе обусловить свое согласие на выполнение дополнительных обязанностей повышением оплаты труда, а при безусловной даче такого согласия – требовать повышения оплаты труда, ведь заработная плата является вознаграждением за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. В таком случае в заключаемом с работником дополнительном соглашении к трудовому договору сторонам следует также согласовать новый размер оплаты труда.

В то же время трудовое законодательство не содержит норм, обязывающих работодателя одновременно с изменением круга обязанностей работника в рамках трудовой функции или изменением трудовой функции изменять условия оплаты труда (заработную плату). Поэтому ситуацию, когда работник сам соглашается выполнять новый объем должностных обязанностей без такого повышения, нельзя назвать нарушающей его права или нарушающей трудовое законодательство.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ