СГК пополнила бюджет Алтайского края почти 800 млн рублей в 2020 году

СГК, ТЭЦ Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания перечислила в казну Алтайского края 793 млн рублей в прошлом году. Регион на пятом месте по объему фискальных платежей СГК в России, уточнили в пресс-службе компании.

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Всего в 2020 году СГК заплатила в бюджеты всех уровней, а также направила в виде страховых взносов 20 млрд рублей. 14,4 млрд – это непосредственно налоги. Половина суммы ушла в федеральный бюджет, половина в региональные.

Например, в Красноярском крае, Кемеровская и Новосибирская областях предприятия компании заплатили 4,96 млрд рублей. Также компания платит в Свердловской области, Хакасии, Приморском крае, Туве и Москве.

За последние пять лет СГК направила в бюджеты страны и регионов 77,4 млрд рублей налогов.