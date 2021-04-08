Виктор Томенко вошел в тройку самых медийных глав регионов СФО

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял третье место в медиарейтинге глав регионов Сибирского федерального округа в марте 2021 года. Месяцем ранее он был на шестой позиции. Исследование подготовила компания «Медиалогия».

В федеральном рейтинге у Томенко 25 место. Любопытно, что еще месяц назад у него было 54 место, то есть он вырос сразу на 29 позиций. Основной причиной такого скачка стало освещение СМИ встреч губернатора с премьером Михаилом Мишустиным и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым во время их визита в Алтайский край 2 марта.

Помогли медийности главы региона и отмена некоторых ковидных ограничений: самоизоляции для пенсионеров и запрета на развлекательные мероприятия. Не обошлось из без традиционной алтайской борьбы с паводком: новость о том, что Томенко обратился к военным за помощью в проведении на опасных во время подтопления участках взрывных работ.

Лидером сибирского рейтинга стал глава Новосибирской области Андрей Травников, а второе место досталось губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Рейтинг формируется из того, в каких источниках информации, в каком ключе и в какой роли упоминается глава региона, а также наличию в новостях о нем его цитат.