Алтайский следком возбудил еще одно уголовное дело по аварийному дому в Барнауле

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «халатность» из-за частичного обрушения кирпичной кладки наружной стены в доме по адресу Советской армии, 54. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, по материалам которой и открыли дело.

Второе ЧП подряд. Как выглядит аварийный дом в Барнауле, где пришлось расселять людей из-за угрозы разрушения (фото) Новости 07.04.2021 18:33

Дом был признан аварийным еще в 2013 году. А в 2015 администрация города выпустила постановление о том, что квартиры в нем необходимо выкупить, а жильцов расселить. Однако ничего из этого не было сделано.

Кроме того, органы местного самоуправления, по версии правоохранителей, не назначили для дома управляющую компанию, что также ставится им в вину. Все это привело к разрушению несущих конструкций дома, а значит – к опасности для его жителей.

Обрушение кирпичной кладки в доме произошло в среду, 7 апреля, в 13:20. На место выехали полиция, скорая помощь, сотрудники комитета коммунального хозяйства. Из дома было эвакуировано 23 человека. Всего же там проживают 64 человека.

Напомним также, что это не первое уголовное дело, связанное с аварийным домом на этой неделе. Прокуратура Барнаула и Следственный комитет по Алтайскому краю проводят проверку экстренной эвакуации людей из аварийного двухэтажного дома №51 по ул. 1-я Западная из-за угрозы обрушения части стены. ЧП произошло 5 апреля 2021 года.