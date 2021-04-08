COVID-19 унес жизни еще 10 жителей Алтайского края

Коронавирус в Алтайском крае Олег Укладов

Еще 87 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае. Больше половины из них – жители Барнаула, Бийска и Рубцовска. Общее число зараженных в крае достигло 47 873, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.

«Того, кто видел смерти, убеждать не надо». Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о ходе вакцинации Новости 30.03.2021 10:18

В ковидных госпиталях за последние 24 часа скончались сразу 10 пациентов, и все от COVID-19. За минувший год в регионе умерло более 2,7 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом.

За сутки из больниц выписали еще 97 человек. На лечении все еще находятся 945 пациентов с ковидом и 300 с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 224 человек, 95 из них подключены к аппарат ИВЛ.

По данным оперштаба, более 73,1 тысячи жителей Алтайского края уже полностью привились от коронавируса. А 42,7 тысячи пока поставили только первый компонент вакцины.

Ранее главный эпидемиолог региона Ирина Переладова посоветовала не тянуть с вакцинацией. Так как для победы над вирусом в крае нужно сформировать иммунную прослойку – привиться должны 60% населения.