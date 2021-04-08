«Время сегодня горячее». Губернатор Томенко призвал алтайских чиновников «не играть» с цифрами в политический год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Антон Федотов

В 2020 году впервые в истории Алтайский край стал лидером по урожаю сахарной свеклы, прибыль сельхозпроизводителей увеличилась в 1,5 раза, средняя зарплата по темпам роста обогнала общероссийские показатели, а многие отрасли производства закончили год на уровне 2019-го и не хуже, чем по стране. Такими результатами министры и начальники управлений поделились на заседании правительства региона 7 апреля, которое было посвящено итогам социально-экономического развития региона.

Однако губернатор Виктор Томенко пожурил подчиненных за излишнюю сухость цифр. И призвал их учиться презентовать показатели работы и правильно формировать к ним отношение населения. Иначе в выборный год за них это сделают другие силы и уже в своих интересах.

Он напомним, что цель работы всего правительства – улучшение жизни в крае по всем направлениям. И власть делает все, что может.

«Но мало сделать дело, мало добиться результата, про него надо рассказать, его надо показать, дать пощупать, если есть такая возможность, и донести до широкого круга лиц. Интерпретация показателей, формирование отношения к ним – важная часть нашей работы», – отметил глава региона.

И привел три примера, как сделанное во благо может быть неправильно понято.

Пример 1. Про главный экономический показатель

Врио министра экономического развития Анатолий Нагорнов сообщил членам правительства, что за 2020 год объем ВРП Алтайского края (валовый региональный продукт, характеризует экономическое положение региона – прим.ред.) оценивается в 624 млрд рублей. Это всего на 2% меньше, чем в 2019 году.

Он предоставил показатели по всем основным направлениям экономики. Так, промышленное производство не дотянуло до уровня 2019 года всего-то 0,1%, индекс пищевой продукции превысил на 8%, производство сельхозпродукции хоть и сократилось на 3,7%, но принесло крупным и средним предприятиям АПК в 1,5 раза больше прибыли. Объем строительных работ подрос почти на 12%, ввод жилья – на 9,1%. И почти по всем показателям край обгоняет общероссийскую статистику, подчеркнул Нагорнов.

Виктор Томенко, оценивая эти и другие итоги, признал: год был непростым, и достичь удалось не всего, что планировали. Но в целом, несмотря на пандемию, край показал неплохие результаты. Вопрос в том, как это улучшает жизнь населения

«Вот выкопали котлован стоимостью 1 млрд рублей, а потом взяли и закопали, потратив еще 1 млрд рублей. ВРП сколько? 2 млрд рублей. А что поменялось в жизни?», – риторически спросил Томенко.

Пример 2. Про рост зарплат

Еще один важный показатель, где не обойтись сухими цифрами – средняя заработная плата. В 2020 году она составила 29 983 рублей. В номинальном выражении увеличилась на 7,2%, а в реальном – на 3,5%. Причем эти темпы роста выше, чем по РФ (6% и 2,5% соответственно), отметил Нагорнов.

Но это средняя температура по палате. Так, в обрабатывающей промышленности она выросла на 6% и составила 30,3 тысячи, а в энергетике – на 7,8% и стала 35 тысяч. А вот в ЖКХ при росте на 16% она едва превысила 22 тысячи рублей.

«Допустим, мы работаем втроем с Александром Алексеевичем (Романенко – прим.ред) и Виталием Владимировичем (Снесарь – прим.ред) на одном предприятии. У них зарплата по 100 тысяч рублей, а у меня 10. На следующий год меня сократили, а им зарплаты сделали по 90 тысяч. Была зарплата средняя 70 тысяч, а стала 90 тысяч. Средняя зарплата выросла аж на 20 тысяч рублей. А в жизни что произошло?» – привел пример губернатор.

Пример 3. Про инвестиции

И еще один статистический показатель, по которому «прошелся» Томенко, – общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций ( который, кстати, вырос на 22%).

«Представим, что у меня есть здание или строение, которое стоит 1 млрд рублей. Я продал его Александру Алексеевичу. Инвестиция? Внутренняя инвестиция. Отразится (в отчете – прим.ред.)? Отразится. А он продал его другому человеку. Отразится еще одна инвестиция. Итого 2 млрд инвестиций. И что случилось? А ничего. Просто здание теперь другому принадлежит. Поэтому эти формальные официальные показатели статистки надо разъяснять, структурировать, систематизировать и частенько в дискуссиях и спорах нужно использовать и доказывать», – сказал губернатор.

Выборы – время опасное

Главный посыл всех примеров Томенко – правильно использовать информацию, пусть даже если она исключительно положительная. Особенно в 2021 году, когда край ждут большие выборы (в Госдуму и региональный парламент). Время горячее, сказал губернатор, и некие «определенные силы» могут использовать ее в своих интересах.

«Но мы с вами как органы исполнительной власти заинтересованы в том, чтобы достоверная информация была доступна всем жителям края. И если мы ее не интерпретируем, этим, поверьте, займутся другие. Причем так, что потом мы будем иметь соответствующие настроения и оценки в обществе», – заявил Томенко.

А потому важно визуализировать цифры и подтверждать их реальными фактами и событиями. Также он призвал своих коллег говорить о проблемах открыто.