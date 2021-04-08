Новый дом. Надпись «Барнаул орденоносный» переедет на крышу администрации города

Барнаул орденоносный barneos22

На совещании в барнаульской мэрии выбрали место, на котором будет находиться надпись «Барнаул – город орденоносный». Теперь домом этой конструкции станет здание администрации города по адресу Гоголя, 48. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 8 апреля.

Варианты размещения надписи предлагали сами барнаульцы.

«Мы приняли взвешенное решение – разместить буквы на здании городской администрации. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти», – пояснил руководитель алтайского отделения Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк.

Кроме того, он отметил, что размещение надписи на здании администрации позволит обеспечить ее содержание в хорошем состоянии.

Городские власти предложили разместить конструкцию «Барнаул орденоносный» на здании мэрии Новости 10.12.2020 15:35

Среди других вариантов размещения жители Барнаула предлагали пересечение улиц Павловский тракт и Малахова, Нагорный парк со стороны остановки «Спартак-2» и набережную реки Оби, Нулевой километр города, сквер на пересечении улиц Взлетная и Ускова, площадь Баварина и здание Речного вокзала. Всего мэрией было рассмотрено более 30 вариантов размещения.

Напомним, что ранее надпись «Барнаул – город орденоносный» размещалась на доме по проспекту Ленина, 53. Однако в конце 2017 года ее убрали из-за аварийного состояния. Это решение вызвало недовольство у многих горожан, а городские общественники начали кампанию по ее возвращению. Вопрос вновь был поднят на сессии краевого парламента 27 августа 2020 года, и глава Барнаула Вячеслав Франк согласился с тем, что буквы нужно немедленно восстановить. После чего власти города начали сбор предложений о новом месте для надписи.