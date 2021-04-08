Пожароопасный сезон официально начнется в Алтайском крае 9 апреля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко специальным распоряжением установил начало пожароопасного сезона на территории региона. Постановление подписано 7 апреля 2021 года.
Непосредственно пожароопасный сезон начинается с 9 апреля. Точная дата его окончания неизвестна. Скорее всего, особый режим продлится до осени.
Начало периода потенциальных пожаров Виктор Томенко по видеосвязи обсудил на совещании с полномочным представителем президента Россий в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Томенко отметил, что подготовительная работа началась еще в конце прошлого года, уже утвержден план основных мероприятий. В регионе сформировали группу сил, которая должна помочь людям при пожарах.
Этот режим предполагает ограничение огневых работ в лесах, особый контроль от всех, кто занимается лесными пожарами.
Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае были серьезные проблемы с лесными пожарами. Уже в период майских праздников в регионе произошло 87 возгораний, из них 18 в жилом секторе. В апреле власти запрещали посещение лесов до окончания майских праздников.
Летом же активно горела сибирская тайга. В основном в Красноярском крае.
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