Пожароопасный сезон официально начнется в Алтайском крае 9 апреля

Лесной пожар Фото: pixabay.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко специальным распоряжением установил начало пожароопасного сезона на территории региона. Постановление подписано 7 апреля 2021 года.

Проблемы пожароопасного сезона обострились в Алтайском крае Новости 11.05.2020 17:50

Непосредственно пожароопасный сезон начинается с 9 апреля. Точная дата его окончания неизвестна. Скорее всего, особый режим продлится до осени.

Начало периода потенциальных пожаров Виктор Томенко по видеосвязи обсудил на совещании с полномочным представителем президента Россий в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Томенко отметил, что подготовительная работа началась еще в конце прошлого года, уже утвержден план основных мероприятий. В регионе сформировали группу сил, которая должна помочь людям при пожарах.

Этот режим предполагает ограничение огневых работ в лесах, особый контроль от всех, кто занимается лесными пожарами.

Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае были серьезные проблемы с лесными пожарами. Уже в период майских праздников в регионе произошло 87 возгораний, из них 18 в жилом секторе. В апреле власти запрещали посещение лесов до окончания майских праздников.

Летом же активно горела сибирская тайга. В основном в Красноярском крае.