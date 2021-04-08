«Пока гром не грянет». Почему в Барнауле начали «сыпаться» аварийные дома и что теперь делать

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

За неделю в Барнауле произошло уже два серьезных ЧП, связанных с аварийными домами. 5 апреля из-за угрозы обрушения стены пришлось эвакуировать жителей дома №51 по улице 1-я Западная. Через два дня, 7 апреля, похожая история произошла с домом №54 на Советской Армии. Только на этот раз стена все-таки частично обрушилась. Оказалось, что жители обоих домов уже несколько лет ждут расселения. Эксперты рассказали «Политсибру», в чем причины таких ЧП, что не так с темпами расселения и почему не стоит во всем винить только чиновников и управляющие компании.

Что-то пошло не так

Поводом для разрушения стен обоих домов эксперты называют погоду.

«Сначала не было снега, грунт промерз и сейчас ничего не впитывает. Потом была постоянная оттепель, отсюда слоеный пирог из снега и льда на кровле. Несколько раз температура с минус 20 градусов резко переходила на плюс 2, появился большой слой льда на крыше. Поэтому при таянии вода начинает идти в стены, они намокают, становятся рыхлыми. Слабые места оголяются», – пояснил директор управляющей компании «Город», депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных.

Кстати, это не первые ЧП в 2021 году. В конце марта в аварийном доме № 14а по улице Цеховая обрушилась наружная часть кирпичной кладки, из-за чего образовалась пробоина около 25 см.

Обрушившаяся стена Фото: Олег Укладов

Но это, повторимся, только повод. Причина уже в другом. Намокание стен и их разрушение происходит потому, что в домах вовремя не были проведены профилактические работы, нужный ремонт. Если на «хрущевки» не всегда удается собрать достаточной суммы, то что говорить про ветхие двухэтажки. На нормальное обслуживание таких домов не хватает не только потому, что платят не все жильцы. Но и потому, что тарифы на текущее содержание низкие, считает Ильиных.

«Для сравнения: в Новосибирск тариф – 27-30 рублей с квадратного метра, да и во многих крупных городах Сибири около 30 рублей. У нас как было в 2010 году в районе 10 рублей, так и до сих пор остается. Но ведь цены растут», – объяснил эксперт.

При этом два года назад российское правительство дало указание каждому муниципалитету обновить тариф. На этот аспект обращает внимание и руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов.

«Люди хотят, чтобы за эти деньги им сегодня стандартную жизнь обеспечивали. Это невозможно. Управляющая компания отвечает: сколько вы мне дали, на столько я и сделала. Собственники считают, что здесь присутствует надувательство, что УК всех обманывает. Но ведь мы сейчас у себя в квартире ремонт делаем за 200-300 тысяч, а что же говорить про перекрытие кровли, ведь там суммы намного серьезнее», – отметил Косов.

Именно из-за низких тарифов, говорят эксперты, 9 из 10 компаний не хотят обслуживать малоэтажные дома. Кроме того, это большая ответственность, ведь аварийные здания в любой момент могут развалиться. И не дай Бог будут жертвы. По мнению Косова и Ильиных, только рост тарифа еще как-то позволит содержать дома в относительном порядке.

А вот архитектор и проектировщик Андрей Суртаев считает, что тратить деньги на старые дома нет никакого смысла. В беседе с «Толком» он рассказал, что ветхие двухэтажки нужно сносить, а жильцов выселять по закону о реновации.

«Что с ними потом делать? Можно, конечно, застройщикам это выкупать, но кто-то обязательно запросит взамен квартиру в Лондоне. У нас ведь есть в городе такие «памятники людской глупости»: например, вблизи многоэтажки на пр. Комсомольском, 44 стоит барак, из которого не хотели выезжать, хотя застройщик предлагал деньги», – отметил архитектор.

Суртаев уверен, что за частные деньги дома можно выкупить по адекватной цене. Затем их можно снести и построить новые здания. В противном случае через 15 лет город может столкнуться с проблемой, когда «начнут сыпаться хрущевки, а у нас еще с двухэтажками не знают, что делать».

Аварийный дом Фото: Олег Укладов

«Очередь прибавляется быстрее, чем мы расселяем дома»

Расселить все аварийные дома – дело хорошее. Но дорогое. А потом ждать заветных новых квадратов приходится очень долго. Так, например, было и с домом на ул. 1-я Западная, 51, его признали аварийным еще в 2015 году. Но расселить планировали только в 2025-м.

По словам Дмитрия Ильиных, в Барнауле не один дом, признанный аварийным еще в начале 2010-ых годов, до сих пор не расформирован.

«Я не представляю, сколько нужно лет на то, чтобы закрыть всю очередь. И она прибавляется быстрее, чем мы расселяем дома», – отметил Ильиных.

Он опасается, что на проблему обратят внимание только тогда, когда произойдет серьезное и обрушение дома с жертвами.

«У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится», – сказал депутат.

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

В 2021 году в Барнауле должны расселить 11 аварийных домов (в том числе на ул. Водников, 50 и ул.Западной 1-й, 49а, а также на улицах Петра Сухова, Силикатная, Смирнова, Юрина). А всего программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2019-2025 годах – 157 ветхих зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

В прошлом году новое жилье получили 688 барнаульцев из 336 квартир. Дома снесли адресам ул. Карагандинская, 15, ул. Анатолия, 96, ул. Силикатная, 7, ул. Никитина, 103.

В целом по краю в 2021 году новые квартиры должны получить более 1,3 тысячи человек (кроме барнаульцев это жители Бийска, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби и Славгорода). Это более 24 тысяч квадратных метров жилья, что будет стоить Фонду содействия реформированию ЖКХ и краевому бюджету 776,5 млн рублей.

Ранее в разговоре с «Политсибру» общественник Константин Емешин отмечал, что выделенных денег в любом случае не хватит.

«Потребности жителей в 10 раз превышают финансовые возможности. Поэтому миллион больше – миллион меньше, не сильно решит проблему. Жителей, которым нужны новые дома, скопилось очень много, а денег на порядок меньше, чем нужно на самом деле. Нужно кардинальное решение», – объяснял эксперт.

На низкие темпы расселения людей из аварийного жилья указывал и заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, критикуя алтайских коллег за плохой надзор за сферой.

«Проблема расселения граждан из аварийного жилья стоит остро. Наибольшее количество таких домов – в Барнауле и Бийске», – заявлял Демешин.

По некоторым оценкам, если скорость расселения аварийных домов не изменится, то все нуждающиеся в квартире сейчас получат ее не менее чем через 15 лет.

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле Фото: Олег Укладов

«Если валится стена, надо оттуда убегать»

Дмитрий Косов считает, что ответственность за состояние аварийных домов лежит не только на государстве или управляющих компаниях, но еще и на самих людях.

Во-первых, по его мнению, если дом уже признали аварийным, то он априори считается опасным. Из него надо бежать в другое жилье. Там, считает Косов, человеку нужно «отсидеться», пока не дали новое жилье или выплату.

«Судьба каждого человека в его руках. Если мы говорим, что государство не успевает обеспечить вас жильем, то вас никто и не заставляет там жить. Как бы это грубо не звучало, если валится стена, надо оттуда убегать. А люди до последнего находятся там», – считает Косов.

Если же финансовой возможности покинуть жилье нет, то нужно пытаться сами привести в порядок свой дом, добавляет Косов. Часто жители «бараков» отказываются это делать и живут по принципу «моя хата с краю». Однако эксперт полагает, что собственность не заканчивается квартирой. Важно присматривать за домом и если нужно – договариваться с управляющей компанией.

«Собственность – это и кровля, и стены, и подвал грязный, и придомовая территория. Если мы стараемся внутри квартиры сделать конфетку, а при этом кровля находится в плачевном состоянии, то весь ремонт будет насмарку. Заботиться надо не только о своей квартире, но и о доме в целом», – уверен Косов.

Впрочем для жителей домов на Советской армии и 1-й Западной решение проблемы все же будет найдено. И поможет им в этом не рачительное хозяйствование, а ЧП. Часть жильцов, например, уже поселили во временном маневренном фонде. Съезжать оттуда они будут уже в новое жилье.