Ракеты и рождаемость. С чем обращался к Федеральному Собранию Владимир Путин за последние два срока

Послание президента Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru

Послание президента России Федеральному Собранию в 2021 году состоится 21 апреля. Темы его пока еще не известны, но существуют предположения, что одной из них станет индексация пенсий работающим пенсионерам. Разумеется, затронет глава государства и жизнь страны в период пандемии коронавируса. А пока «Политсибру» вспомнил, с чем Путин обращался к парламентариям за последние два президентских срока. Разумеется, рассказываем только про самое интересное (в том числе про «привычки» в президентских посланиях). И посмотрим, что из планов главы государства удалось реализовать.

Владимир Путин в 2012 году Фото: kremlin.ru

2012. Рождение «духовных скреп»

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Первое обращение Путина после переизбрания в 2012 году было своего рода подведением итогов работы с начала 21 столетия. Основным посылом речи президента стало то, что этап восстановления страны (очевидно, после 90-х годов) закончен, и пришло время закрепить успехи.

Главные темы: поддержка материнства и материнский капитал, проблемы демографии, жилищный вопрос и бюджетники. К слову, и в дальнейших посланиях демография почти всегда будет открывать выступления.

В этом же году был анонсирован и возврат к смешанным выборам: по одномандатным округам и партийным спискам. По такой системе прошло думское голосование 2016 года.

Кроме того, Путин отметил и проблему национализма и ксенофобии в стране, вместе с вопросами миграционной политики в целом. Эта проблематика будет присутствовать в обращениях президента в послании в следующем году. А потом сойдет на нет.

Что интересно, в выступлении в 2012-м глава государства впервые использовал понятие «духовные скрепы», в дальнейшем плотно вошедшее в политический дискурс.

Послание президента в 2013 году Фото: kremlin.ru

2013. Россия не претендует на статус сверхдержавы (да ладно!)

Это выступление президент начал с размышлений о Конституции. Путин заявил, что поправки в основной закон страны возможны, если их целью является, например, ликвидация правовой неопределенности, как это произошло в случае с объединением Верховного и Высшего Арбитражных судов.

Затронул он и проблемы муниципальной власти. Меры развития самоуправления президент предложил приурочить к 150-летию Земской реформы.

Внешнеполитическая часть в том году была достаточно скромной. Путин отметил, что Россия «не претендует на статус сверхдержавы». Но и уступать другим страна тоже не собирается. Президент также заявил о готовности двигаться в сторону интеграции с Украиной.

«Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов», – определил глобальные планы глава государства.

Что касается медицины, то тут Путин призвал перевести здравоохранение в России на страховой принцип. А в сфере миграционной политики – упорядочить прием на работу иностранных граждан и запретить въезд в Россию нарушителям закона.

В этом же году президент разрешил регионам объявлять двухлетние налоговые каникулы для малого бизнеса.

Послание президента в 2014 году Фото: kremlin.ru

2014. «Крым наш»

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Основной темой выступления 2014 года стало, конечно же, присоединение Крыма. Путин отметил, что для страны это событие имеет огромное значение, в том числе и историческое.

Немало слов Путин сказал по поводу возникших внешнеполитических проблем и событий на Украине. Досталось и «западным партнерам», и международной безопасности, и пресловутым санкциям. Санкции, впрочем, глава государства назвал стимулом для дальнейшего развития страны.

Для бизнеса были объявлены надзорные каникулы.

«Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить», – сказал президент.

Также глава государства предложил амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Было анонсировано массовое внедрение территорий опережающего развития в моногородах и открытие центра кредитно-страховой поддержки экспорта.

Послание президента в 2015 году Фото: kremlin.ru

2015. «Сила в единстве»

Началом выступления стали слова благодарности участникам операции в Сирии и минута молчания в память обо всех гражданах и военнослужащих, погибших от рук террористов.

И в целом о проблеме мирового терроризма было сказано немало. Впрочем, и здесь не обошлось без укола в адрес Запада, который, по оценке президента, немало помог росту этого явления, а также укора в сторону «заклятых друзей» из Турции.

В том году он продлили на шесть месяцев амнистию возвращающихся капиталов. Свободу предпринимательства в стране Путин назвал ответом на санкции.

А еще объявил о частичной декриминализации некоторых уголовных статей. Это побои, угрозы жизни и здоровью, неуплата алиментов и использование фальшивых документов. Кроме того, Путин предложил закрепить роль института присяжных заседателей, а число присяжных снизить.

Послание президента в 2016 году Фото: kremlin.ru

2016. «Борьба с коррупцией – это не шоу»

В 2016 году «Единая Россия» отмечала пятнадцатилетие. С чем не преминул поздравить партию власти и президент в своем послании.

Кроме того, он отметил успехи отечественного здравоохранения, в особенности, увеличившийся объем высокотехнологичной медпомощи.

В целом же, послание было посвященном экономическому росту. Президент поручил разработать план предметных действий, благодаря которому к 2020 году Россия смогла бы выйти на темпы экономического роста выше мировых. К слову, в 2019 году этот показатель составил 1,3% против мировых 3%.

Президент высоко оценил финансовые успехи страны. Так, по его словам, удалось снизить инфляцию (с 12,9% в 2015-м до 6% в 2016-м). Благодарность получили также работники сельского хозяйства, экспорт продукции которого составил 16 млрд долларов. Наконец, впервые в послании появились и успехи IT-индустрии, оборот которой составил 7 млрд долларов.

«Борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», – отметил президент одну из проблем страны.

Еще одной экономической темой стала работа банковской системы. Путин предложил упростить работу малых банков, чтобы помочь бизнесу в получении кредитов.

Не обошел вниманием глава государства и допинговые скандалы и необходимость создания национального антидопингового комитета. А в сфере внешней политики особое внимание Путин уделил дружбе с Китаем и Индией и взаимодействию с США в области борьбы с терроризмом.

2017. Сказать нечего

А в этом году послания не было. Его перенесли на весну 2018 года. Эксперты считают, что это было связано с необходимостью сделать программные заявления ближе к президентским выборам.

Послание президента в 2018 году Фото: kremlin.ru

2018. «Наши ребята что-нибудь придумают»

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И действительно, «сдвоенное» послание в 2018 году было адресовано Федеральному Собранию незадолго до президентских выборов.

В этот раз Владимир Путин отметил успехи страны в сфере демографии, а также то, что Россия должна войти в клуб-80 – то есть стать одной стран со средней продолжительностью жизни в 80 лет.

Было объявлено о борьбе с бедностью: Путин поставил задачу снизить показатель в два раза в течение шести лет. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума имели 18,9 млн россиян. В третьем квартале 2020 года – 18,8 млн человек.

Президент объявил запуск программы пространственного развития России, в особенности, обновления городской среды. Также была поставлена цель увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год. В 2019 этот показатель был на уровне 82 млн квадратных метров, а в 2020 – 75,5.

Президент заявил, что к середине 2020-х вклад малого бизнеса в ВВП России должен приблизиться к 40%, а число занятых в этой сфере граждан – вырасти с 19 до 25 млн человек. К слову, в январе 2021 года, по данным ФНС, эта цифра составляет чуть более 15 млн человек.

Кроме того, к 2022 Россия должна поставлять на мировые рынки больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозит.

«Инновационный» блок касался распространения в стране интернета и внедрения новых технологий в электроэнергетике.

Но запомнилось это выступление многим за счет другого. Значительная часть «спича» президента была посвящен новинкам российского вооружения: ракетам «Сармат», самолету «Кинжал», беспилотным подлодкам, ракетному комплексу «Авангард» и ракетам с ядерной энергетической установкой. Выступление сопровождалось демонстрацией нескольких видеороликов. Президент отметил, что аналогов новому российскому оружию в мире пока нет. А когда оно появится, «наши ребят еще что-нибудь придумают». Очевидно, что послание’18 было адресовано не одному Федеральному Собранию, но и все тем же «западным партнерам».

Послание президента в 2019 году Фото: kremlin.ru

2019. Помягче с бизнесменами

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Это послание уже традиционно началось с проблем поддержки семей. Путин заявил о необходимости создания 90 тысяч мест в яслях, снижения налоговой нагрузки на многодетные семьи, а также выделении из бюджета средства на погашение ипотечных кредитов за рождение третьего и последующих детей.

В сфере образования глава государства анонсировал обеспечение всех школ России интернетом к концу 2021 года и запуск программы «Земский учитель». А в сфере науки – необходимость проекта развития искусственного интеллекта.

О бизнесе в этот раз вспомнили с неожиданной стороны. Президент поручил прекратить практику «записи» в члены «банды» рядовых сотрудников компаний, руководство которых засветилось в темных «делишках».

А в сфере внешней политики речь зашла о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в целом недружественной американской политике.

Послание президента в 2020 году Фото: kremlin.ru

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Не «вишенка на торте», а целый «торт» этого послания – анонс голосования по поправкам в Конституцию. Путин говорил о важности запрета на двойное гражданство для чиновников и депутатов, прикрепления размера МРОТа к прожиточному минимуму, сохранения в России президентской республики. И не более двух президентских сроков подряд.

В преддверии плебисцита президент пообещал стране немало «плюшек». Это и продление маткапитала до 2026 года, и новые детские пособия для малообеспеченных семей, и бесплатное горячее питание младшеклассников. А также активное создание ФАПов в селах и разработка специального регистра, призванного решить проблему возникающего в регионах дефицита лекарств.

Что интересно, в этом послании внешнеполитическая тематика практически отсутствовала.

P.S. Во всех обращениях есть несколько интересных тенденций. Во-первых, глава государства определенно считает важными два блока: демографию и отношения с Западом.

Во-вторых, почти каждое выступление он старается сопроводить некой исторической отсылкой. Это может быть цитата российского философа или историка, как правило, консервативного толка, или же иного деятеля. В 2012, например, это были Лев Гумилев и Александр Солженицын. В 2013-м – Николай Бердяев, несколько выбивающий из когорты «консерваторов». В 2014-м – философ Александр Ильин, в 2015-м – историк Николай Карамзин. На автора «Истории государства Российского» к слову, президент сослался обращаясь к участниками думских выборов. «Но русский должен знать цену свою», – напомнил Путин будущим народным избранникам. В 2019 году президент использовал лишь некогда расхожую цитату из Грибоедова о «временах очаковских». Исключением стали пока лишь 2018 и 2020 годы. Год назад реверансов в сторону классиков не было совсем, а три года назад, в «ракетной» части выступления, президент, неожиданно, процитировал самого себя, сказав, впрочем, что ему от этого было неловко.