Послание президента России Федеральному Собранию в 2021 году состоится 21 апреля. Темы его пока еще не известны, но существуют предположения, что одной из них станет индексация пенсий работающим пенсионерам. Разумеется, затронет глава государства и жизнь страны в период пандемии коронавируса. А пока «Политсибру» вспомнил, с чем Путин обращался к парламентариям за последние два президентских срока. Разумеется, рассказываем только про самое интересное (в том числе про «привычки» в президентских посланиях). И посмотрим, что из планов главы государства удалось реализовать.
Первое обращение Путина после переизбрания в 2012 году было своего рода подведением итогов работы с начала 21 столетия. Основным посылом речи президента стало то, что этап восстановления страны (очевидно, после 90-х годов) закончен, и пришло время закрепить успехи.
Главные темы: поддержка материнства и материнский капитал, проблемы демографии, жилищный вопрос и бюджетники. К слову, и в дальнейших посланиях демография почти всегда будет открывать выступления.
В этом же году был анонсирован и возврат к смешанным выборам: по одномандатным округам и партийным спискам. По такой системе прошло думское голосование 2016 года.
Кроме того, Путин отметил и проблему национализма и ксенофобии в стране, вместе с вопросами миграционной политики в целом. Эта проблематика будет присутствовать в обращениях президента в послании в следующем году. А потом сойдет на нет.
Что интересно, в выступлении в 2012-м глава государства впервые использовал понятие «духовные скрепы», в дальнейшем плотно вошедшее в политический дискурс.
Это выступление президент начал с размышлений о Конституции. Путин заявил, что поправки в основной закон страны возможны, если их целью является, например, ликвидация правовой неопределенности, как это произошло в случае с объединением Верховного и Высшего Арбитражных судов.
Затронул он и проблемы муниципальной власти. Меры развития самоуправления президент предложил приурочить к 150-летию Земской реформы.
Внешнеполитическая часть в том году была достаточно скромной. Путин отметил, что Россия «не претендует на статус сверхдержавы». Но и уступать другим страна тоже не собирается. Президент также заявил о готовности двигаться в сторону интеграции с Украиной.
«Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов», – определил глобальные планы глава государства.
Что касается медицины, то тут Путин призвал перевести здравоохранение в России на страховой принцип. А в сфере миграционной политики – упорядочить прием на работу иностранных граждан и запретить въезд в Россию нарушителям закона.
В этом же году президент разрешил регионам объявлять двухлетние налоговые каникулы для малого бизнеса.
Основной темой выступления 2014 года стало, конечно же, присоединение Крыма. Путин отметил, что для страны это событие имеет огромное значение, в том числе и историческое.
Немало слов Путин сказал по поводу возникших внешнеполитических проблем и событий на Украине. Досталось и «западным партнерам», и международной безопасности, и пресловутым санкциям. Санкции, впрочем, глава государства назвал стимулом для дальнейшего развития страны.
Для бизнеса были объявлены надзорные каникулы.
«Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить», – сказал президент.
Также глава государства предложил амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Было анонсировано массовое внедрение территорий опережающего развития в моногородах и открытие центра кредитно-страховой поддержки экспорта.
Началом выступления стали слова благодарности участникам операции в Сирии и минута молчания в память обо всех гражданах и военнослужащих, погибших от рук террористов.
И в целом о проблеме мирового терроризма было сказано немало. Впрочем, и здесь не обошлось без укола в адрес Запада, который, по оценке президента, немало помог росту этого явления, а также укора в сторону «заклятых друзей» из Турции.
В том году он продлили на шесть месяцев амнистию возвращающихся капиталов. Свободу предпринимательства в стране Путин назвал ответом на санкции.
А еще объявил о частичной декриминализации некоторых уголовных статей. Это побои, угрозы жизни и здоровью, неуплата алиментов и использование фальшивых документов. Кроме того, Путин предложил закрепить роль института присяжных заседателей, а число присяжных снизить.
В 2016 году «Единая Россия» отмечала пятнадцатилетие. С чем не преминул поздравить партию власти и президент в своем послании.
Кроме того, он отметил успехи отечественного здравоохранения, в особенности, увеличившийся объем высокотехнологичной медпомощи.
В целом же, послание было посвященном экономическому росту. Президент поручил разработать план предметных действий, благодаря которому к 2020 году Россия смогла бы выйти на темпы экономического роста выше мировых. К слову, в 2019 году этот показатель составил 1,3% против мировых 3%.
Президент высоко оценил финансовые успехи страны. Так, по его словам, удалось снизить инфляцию (с 12,9% в 2015-м до 6% в 2016-м). Благодарность получили также работники сельского хозяйства, экспорт продукции которого составил 16 млрд долларов. Наконец, впервые в послании появились и успехи IT-индустрии, оборот которой составил 7 млрд долларов.
«Борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», – отметил президент одну из проблем страны.
Еще одной экономической темой стала работа банковской системы. Путин предложил упростить работу малых банков, чтобы помочь бизнесу в получении кредитов.
Не обошел вниманием глава государства и допинговые скандалы и необходимость создания национального антидопингового комитета. А в сфере внешней политики особое внимание Путин уделил дружбе с Китаем и Индией и взаимодействию с США в области борьбы с терроризмом.
А в этом году послания не было. Его перенесли на весну 2018 года. Эксперты считают, что это было связано с необходимостью сделать программные заявления ближе к президентским выборам.
И действительно, «сдвоенное» послание в 2018 году было адресовано Федеральному Собранию незадолго до президентских выборов.
В этот раз Владимир Путин отметил успехи страны в сфере демографии, а также то, что Россия должна войти в клуб-80 – то есть стать одной стран со средней продолжительностью жизни в 80 лет.
Было объявлено о борьбе с бедностью: Путин поставил задачу снизить показатель в два раза в течение шести лет. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума имели 18,9 млн россиян. В третьем квартале 2020 года – 18,8 млн человек.
Президент объявил запуск программы пространственного развития России, в особенности, обновления городской среды. Также была поставлена цель увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год. В 2019 этот показатель был на уровне 82 млн квадратных метров, а в 2020 – 75,5.
Президент заявил, что к середине 2020-х вклад малого бизнеса в ВВП России должен приблизиться к 40%, а число занятых в этой сфере граждан – вырасти с 19 до 25 млн человек. К слову, в январе 2021 года, по данным ФНС, эта цифра составляет чуть более 15 млн человек.
Кроме того, к 2022 Россия должна поставлять на мировые рынки больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозит.
«Инновационный» блок касался распространения в стране интернета и внедрения новых технологий в электроэнергетике.
Но запомнилось это выступление многим за счет другого. Значительная часть «спича» президента была посвящен новинкам российского вооружения: ракетам «Сармат», самолету «Кинжал», беспилотным подлодкам, ракетному комплексу «Авангард» и ракетам с ядерной энергетической установкой. Выступление сопровождалось демонстрацией нескольких видеороликов. Президент отметил, что аналогов новому российскому оружию в мире пока нет. А когда оно появится, «наши ребят еще что-нибудь придумают». Очевидно, что послание’18 было адресовано не одному Федеральному Собранию, но и все тем же «западным партнерам».
Это послание уже традиционно началось с проблем поддержки семей. Путин заявил о необходимости создания 90 тысяч мест в яслях, снижения налоговой нагрузки на многодетные семьи, а также выделении из бюджета средства на погашение ипотечных кредитов за рождение третьего и последующих детей.
В сфере образования глава государства анонсировал обеспечение всех школ России интернетом к концу 2021 года и запуск программы «Земский учитель». А в сфере науки – необходимость проекта развития искусственного интеллекта.
О бизнесе в этот раз вспомнили с неожиданной стороны. Президент поручил прекратить практику «записи» в члены «банды» рядовых сотрудников компаний, руководство которых засветилось в темных «делишках».
А в сфере внешней политики речь зашла о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в целом недружественной американской политике.
Не «вишенка на торте», а целый «торт» этого послания – анонс голосования по поправкам в Конституцию. Путин говорил о важности запрета на двойное гражданство для чиновников и депутатов, прикрепления размера МРОТа к прожиточному минимуму, сохранения в России президентской республики. И не более двух президентских сроков подряд.
В преддверии плебисцита президент пообещал стране немало «плюшек». Это и продление маткапитала до 2026 года, и новые детские пособия для малообеспеченных семей, и бесплатное горячее питание младшеклассников. А также активное создание ФАПов в селах и разработка специального регистра, призванного решить проблему возникающего в регионах дефицита лекарств.
Что интересно, в этом послании внешнеполитическая тематика практически отсутствовала.
P.S. Во всех обращениях есть несколько интересных тенденций. Во-первых, глава государства определенно считает важными два блока: демографию и отношения с Западом.
Во-вторых, почти каждое выступление он старается сопроводить некой исторической отсылкой. Это может быть цитата российского философа или историка, как правило, консервативного толка, или же иного деятеля. В 2012, например, это были Лев Гумилев и Александр Солженицын. В 2013-м – Николай Бердяев, несколько выбивающий из когорты «консерваторов». В 2014-м – философ Александр Ильин, в 2015-м – историк Николай Карамзин. На автора «Истории государства Российского» к слову, президент сослался обращаясь к участниками думских выборов. «Но русский должен знать цену свою», – напомнил Путин будущим народным избранникам. В 2019 году президент использовал лишь некогда расхожую цитату из Грибоедова о «временах очаковских». Исключением стали пока лишь 2018 и 2020 годы. Год назад реверансов в сторону классиков не было совсем, а три года назад, в «ракетной» части выступления, президент, неожиданно, процитировал самого себя, сказав, впрочем, что ему от этого было неловко.