Второе ЧП подряд. Как выглядит аварийный дом в Барнауле, где пришлось расселять людей из-за угрозы разрушения (фото)

Третьи сутки в Барнауле продолжается история с эвакуацией жителей аварийных домов. В понедельник, 5 апреля, пришлось экстренно расселять 55 человек из дома №51 по улице 1-я Западная. Восемь из них разметили во временных пунктах. Остальные разъехались по родственникам. На время работ всем предложили пожить в маневренном фонде (полноценные квартиры). Такой вариант пока выбрали четыре семьи. Также жители дома имеют ежемесячную плату за аренду съемного жилья.

А в среду, 7 апреля, в доме №54 на Советской армии обвалилась часть кирпичной кладки. Выселить пришлось 23 человека, людям также предложили разместиться во временном фонде, пока не будет принято решение, что теперь делать делать с этим домом.

Как он выглядит – смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.