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Второе ЧП подряд. Как выглядит аварийный дом в Барнауле, где пришлось расселять людей из-за угрозы разрушения (фото)

Новости
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Третьи сутки в Барнауле продолжается история с эвакуацией жителей аварийных домов. В понедельник, 5 апреля, пришлось экстренно расселять 55 человек из дома №51 по улице 1-я Западная. Восемь из них разметили во временных пунктах. Остальные разъехались по родственникам. На время работ всем предложили пожить в маневренном фонде (полноценные квартиры). Такой вариант пока выбрали четыре семьи. Также жители дома имеют ежемесячную плату за аренду съемного жилья.

А в среду, 7 апреля, в доме №54 на Советской армии обвалилась часть кирпичной кладки. Выселить пришлось 23 человека, людям также предложили разместиться во временном фонде, пока не будет принято решение, что теперь делать делать с этим домом.

Как он выглядит – смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Аварийный дом по адресу Советской армии, 54

Следком и прокуратура проверяют аварийный дом в Барнауле, где эвакуировали жителей

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Жильцам помогут обратиться в суд для получения новых квартир или компенсации

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Ваня

А где деньги Вань? Какие деньги? На расселение? Спи жена, все спи жена!

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гость

вот и место для строительства нового жилья , а то скоро до Павловска дойдем . Но до дебилов это не дойдет

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