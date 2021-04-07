Следком и прокуратура проверяют аварийный дом в Барнауле, где эвакуировали жителей

Сотрудники прокуратуры Барнаула начали проверку аварийного дома, находящегося на улице Советской армии, 54, где несколько часов назад пришлось экстренно расселять людей из-за угрозы обрушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подобную проверку начал и следком.

Жителей аварийного дома в Барнауле эвакуировали из-за угрозы обрушения стены Новости 06.04.2021 9:47

Работники прокуратуры посетили место происшествия и встретились с жильцами аварийного здания.

«В рамках мероприятия гражданам разъяснены полномочия по защите их прав. Получены обращения, по которым организованы проверки и подготовка исковых заявлений в суд», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалист оценивает техническое состояние дома, чтобы определить, может ли здание обрушиться, и возможно ли дальнейшее проживание в нем людей.

А сотрудники следственного комитета оценят действия должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

Напомним, что 23 жителей дома № 54 эвакуировали 7 апреля из-за частичного обрушения кирпичной кладки наружной стены. Дом построен в 1954 году, а аварийным его признали еще в 2013 году. Сейчас там 64 жильца.

А 5 апреля 2021 эвакуировали 55 человек из дома по улице 1-я Западная, 51. Это произошло после сообщения об угрозе обрушения части стены здания. В связи с эвакуацией алтайский следком уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Этот дом в рядах аварийных относительно недавно: с 2019 года.