Пациент каменской больницы выпал из окна и погиб

Пациент, проходивший лечение в отделении пульманологии Каменской районной больницы в Камне-на-Оби, выпал из окна пятого этажаглавного корпуса учреждения. Об этом сообщают «Каменские Известия» со ссылкой на руководителя Каменского следственного отдела Николая Телинга.

Очевидцы рассказывают, что пострадавший выпрыгнул из окна сам. После этого мужчина оказался в реанимации с переломом таза и скуловой кости, однако спасти его медикам уже не удалось.

Каменский следственный отдел уже проводит проверку по факту произошедшего.