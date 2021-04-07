Алтайский центр «Наследники Ползунова» начинает прием на обучение в 2021/2022 учебном году

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» стартовала кампания по приему заявлений на обучение в 2021-2022 учебном году. ЦДНИТТ, созданный в 2017 году на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, занимается углубленной подготовкой школьников 5-11 классов.

Барнаульский «наследник Ползунова» стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии Новости 05.04.2021 16:58

Здесь работает шесть основных направлений: «Пропедевтика» (общая подготовка обучающихся 5-6 классов), «Математика», «Физика», «Химия», «Робототехника» и «Программирование».

А, кроме того, в программе интересная исследовательская работа, участие в научно-технических конкурсах и олимпиадах различного уровня. «Наследники Ползунова» смогут принимать участие не только в местных, но и выездных соревнования и проектных школах Фонда Андрея Мельниченко. Все занятия бесплатные.

Чтобы стать воспитанником центра, нужно подать документы до 16 часов 16 апреля. Для этого достаточно заполнить регистрационную форму, заявление и согласие на обработку персональных данных. 18 апреля пройдут очные вступительные испытания. Узнать время и место можно будет на странице ЦДНИТТ. По итогам этого отбора лучших пригласят на второй отборочный этап – собеседование.

Более подробная информация либо по телефонам +7 (3852) 29-07-63, +7-913-251-77-07 (директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Юрий Иванович Шенкнехт). Вопросы можно задать и по электронной почте cdnitt-np@yandex.ru и schenk2003@mail.ru.

В 2020 году 100% выпускников центра поступили в российские университеты на бюджетные места.