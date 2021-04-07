Барнаульские эсеры проведут сбор подписей за изменение Генплана города

Барнаульские эсеры начали сбор подписей за изменение Генплана города, сообщает пресс-служба «Справедливой России». Причиной для этого стали обращения, которые депутат АКЗС Евгения Боровикова получила во время встречи с жителями барнаульского микрорайона Западный. Сбор подписей планируется завершить до 20 апреля. Уже за несколько дней были собраны сотни подписей.

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В СР пояснили, что этот опрос поможет привлечь внимание к многочисленным проблемам. Одну из них 3 апреля Боровикова обсудила с 300 жителями микрорайона Западный (сюда входит часть домов на улицах Гущина, Северо-Западная, Смирнова, Горно-Алтайская и некоторых других). Люди рассказали, что как владельцы земли и жилых домов они фактически лишены возможности полноценно распоряжаться своей собственностью.

Кроме того, жители Западного сталкиваются и с давлением компаний-застройщиков.

«Органы власти и местного самоуправления обязаны учитывать интересы всех граждан, а не отдельных строительных компаний. Которые, пользуясь изменениями в ПЗЗ (Правила землепользования и застройки – прим. ред.) Барнаула уже сегодня заставляют собственников продавать дома за недопустимо низкую цену, тем самым лишают прав, предусмотренных Конституцией РФ», – обратились горожане к Боровиковой.

По их словам, все это приводит к тому, что в районе уже идет строительство с нарушениями. Например, сообщают они, начато возведение многоэтажного жилого дома с нарушением Градостроительного кодекса и ряда других нормативно-правовых актов на Ростовском проезде.

Люди также указывают на то, что они стали собственниками до внесения изменений в Генплан и ПЗЗ. То есть все эти документы были приняты без учета реальной ситуации.

Сейчас в микрорайона запрещено индивидуальное жилое строительство. А все потому, что его территория относится к так называемым жилым зонам категории Ж-1 и Ж-2. Там основной вид разрешенного использования – строительство многоквартирных жилых домов, а индивидуальное строительство возможно лишь только в условно-разрешенном виде, то есть при наличии специального разрешения от органов власти.

По словам Боровиковой, проблема эта встречается настолько широко, что к депутату обращаются даже жители других районов города, например, Железнодорожного.

Встреча Евгении Боровиковой с жителями микрорайона Западного Фото: пресс-служба партии «Справедливая России»

Боровикова сообщила, что направила запросы главе Барнаула Вячеславу Франку и председателю городской Думы Галине Буевич. Депутат намерена добиться встречи с Франком и представителями частного сектора Западного.

«В середине мая запланирован митинг, на котором будет принята резолюция. Мы приложим ее и собранные подписные листы к проекту внесения изменений и отдадим на рассмотрение Барнаульской городской Думы. Копии всех документов с просьбой помочь избежать произвола местных властей будут направлены президенту Владимиру Путину», – сообщает Боровикова.

Земельный вопрос в Барнауле действительно стоит ребром. Так, глава города Вячеслав Франк во время отчета за 2020 год сообщил, что в скором времени город ожидает дефицит земли под жилое строительство. По словам градоначальника, для решения этой проблемы нужно, в том числе, изменить и Генплан города, сделав его более гибким. Проблему нехватки земли также неоднократно поднимали и застройщики.