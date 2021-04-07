Алтайскую молодежь научат быть грамотными избирателями

Молодым жителям Алтайского края расскажут о правовой культуре и научат, как правильно реализовывать свое избирательное право. Такую амбициозную цель ставят авторы инициативы «Я – избиратель». Реализовывать ее будут в рамках проекта алтайского отделения «Единой России» «Региональный ПолитСтартап».

По словам участника проекта, члена Молодежного Парламента Алтайского края, председателя Молодежной избирательной комиссии региона Ашота Погосяна, задача этого курса – повысить правовую культуру молодых и будущих избирателей, а также увеличить электоральную активность этой части населения.

Комплекс мероприятий «Я – избиратель» подходит жителям региона в возрасте от 14 до 35 лет. Авторы проекта рассчитывают на поддержку и плодотворное сотрудничество с избирательной комиссией, краевым парламентом и молодежными площадками.

«Как правило, молодежь практически не ходит на выборы, считая, что итог известен заранее. Своим проектом мы хотим показать, что в действительности важен голос каждого. Ведь в некоторых ситуациях буквально один голос может изменить ситуацию. К сожалению, уровень правовый культуры именно среди молодого поколения нуждается в повышении. Все мы знаем слово «выборы», но мало кто знает о самом процессе», – рассказал Ашот Погосян.

Молодые и активные жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Региональный ПолитСтартап» Новости 10.02.2021 16:45

И добавил, что проект направлен именно на разъяснения всех нюансов, чтобы по итогу у каждого было полное понимание: что такое выборы, как работает система электронного голосования и многое другое. Погосян выразил надежду, что ему и коллегам удастся повысить интерес у молодых жителей региона к разнообразным политическим проектам.

Кстати, инициатива члена Молодежного Парламента – одна из самых актуальных, которую предложили участники «Регионального ПолитСтартапа». По состоянию на 7 апреля за нее отдали наибольшее количество голосов – 1882. Поддержать проект Ашота Погосяна или любой другой можно здесь.

Напомним, «Региональный ПолитСтартап» – проект партии, направленный на поиск активной молодежи (от 21 до 35 лет). Тех, кто готов попробовать свои силы в общественно-политической жизни региона.

Каждый участник предлагает идею по развитию региона. Финалисты проекта пройдут обучения в рамках партийной школы, где им предстоит поработать с ведущими экспертами и политтехнологами СФО, депутатами федерального и регионального уровня, представителями органов государственной власти. Вся информация на специализированной площадке проекта ПолитСтартап22.рф.