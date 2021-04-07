Жителей еще одного аварийного дома в Барнауле эвакуировали из-за частичного обрушения стены

Жителей двухэтажного дома №54 на улице Советской Армии в Барнауле эвакуировали из-за частичного обрушения кирпичной кладки наружной стены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Обрушение произошло в среду, 7 апреля, в 13:20. На место выехали полиция, скорая помощь, сотрудники комитета коммунального хозяйства. Кроме того, к дому прибыли и чиновники: замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский, начальник управления городской ГОЧС Владимир Драчев, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев и другие.

«Пострадавших нет. Произведена эвакуация жителей дома. Для их размещения подготовлен пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Барнаула (ул. С. Армии, 73)», – отметили в администрации города.

Владимир Драчев сообщил, что эвакуировано 23 человека. Сейчас на месте ожидают проектировщиков и строителей для принятия дальнейшего решения.

Дом был построен в 1954 году. Его признали аварийным еще в 2013 году. Сейчас там проживают 64 человека.

Напомним, что 5 апреля 2021 года в экстренную службу Барнаула сообщили об угрозе обрушения части стены двухэтажного дома по улице ул. 1-я Западная, 51. Из здания эвакуировали всех жильцов. Восемь человек разметили в пунктах временного содержания. Место обрушения и пострадавших посетил и глава города Вячеслав Франк. Следком завел по данному факту уголовное дело.