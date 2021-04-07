Справедливороссы проведут в Барнауле мусорный рейд

Депутаты-справедливороссы барнаульской городской Думы и Заксобрания Алтайского края будут проводить мусорные рейды, чтобы обратить внимание на ситуацию, сложившуюся со сбором отходов в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Жители Барнаула все чаще жалуются на то, что с приходом весны и потеплением контейнерные площадки в дворах постоянно завалены. Отходы никто не вывозит. Как результат – во дворах происходит настоящий мусорный коллапс.

«Когда поднимается ветер, он разносит содержимое свалки по всей округе, и нигде нет от этого «мусоропада» спасения. Вносят свою лепту и бездомные собаки, которые растаскивают беспризорные «продовольственные пакеты» по всей округе. И никому до этого нет дела», – с этими словами к депутатам партии обратилась одна из жительниц Барнаула.

По ее словам, во дворе двухэтажных домов № 5 и №7 по улице Чудненко есть площадка, с которой никто никогда не вывозит мусор. А все потому, что за объект не отвечает ни одна управляющая компания. И, конечно, не помогает ситуации и то, что жильцы двух девятиэтажных новостроек напротив выкидывают мусор на эту же свалку.

О схожей ситуации во дворе дома по адресу Чуднеко, 3б рассказали депутату краевого парламента Евгении Боровиковой.

«В радиусе нескольких метров от баков – самая настоящая свалка. Связалась с «Эко-Комплексом» (региональный оператор, обслуживающий данную территорию – прим. ред.), получила ответ, что по этому адресу муниципальный контракт только на вывоз мусора. То есть за саму площадку отвечает управляющая компания, либо администрация. Кто понесет наказание за оказание услуг ненадлежащего качества, разберётся прокуратура», – сообщила Боровикова в своем Telegram-канале.

Обращения, связанные с мусорной проблемой получила и депутат БГД Оксана Молодых.

«В нашем районе не вывозят мусор. Живу там с 2018 года, и каждый раз вижу одно и то же – огромная свалка, которая не заботит, видимо, вообще никого. С каждым разом куча становится все больше и больше, теперь там лежат не только пакеты с мусором, но и мебель. Я не представляю, что творится в домах, которые находятся вблизи этой свалки», – описала проблему еще одна обратившаяся к эсерам женщина.

Справедливороссы приглашают всех неравнодушных горожан принять участие в рейдах и присылать фото и координаты подобных мусорных свалок в Барнауле на e-mail: fraktsiyasrvbgd17@bk.ru. Подробности можно уточнить по телефону +7(3852)56-95-10

Депутаты посетят каждую точку, а также зафиксируют и передадут информацию о происходящем чиновникам и регоператору.

Мусор в барнаульских дворах Пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Напомним также, что проблема вывоза мусора остро стоит и в других городах Алтайского края. Так, в Бийске именно вывоз ТКО стал одной из городских проблем, о которых депутаты гордумы напомнили главе города Александру Студеникину во время отчета о работе за 2020 год. По итогам отчета деятельность градоначальника и администрации признали неудовлетворительной. После чего мэр подал заявление об отставке, которое, впрочем, вскоре отозвал.