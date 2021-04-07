Барнаульцы пожаловались на «потопы» и непролазную грязь во дворах

Жители Барнаула в социальных сетях все чаще стали выкладывать видео с утопающими в лужах и грязи дворами, по которым невозможно пройти. Несколько видео появились в Telegram-канале «В Курсе 22».

Например, затопило Революционный переулок 120а. В соцсетях сообщили, что в прошлом году коммунальщики раскопали там ямы, но не зарыли их до конца. Теперь дорога превратилась в огромную лужу.

«Может имеет смысл дорыть поглубже и пустить уточек и лодки? Всегда была мечта побывать в Венеции. Теперь и ехать никуда не нужно. Можно просто выглянуть в окно и «насладиться» видом», – отметил один из пользователей соцсетей.

Жительница дома на Эмилии Алексеевой 5/1 пожаловалась, что люди просто не могут выйти из дома. Его окружает одна сплошная лужа. Чтобы хоть как-то ее преодолеть, люди положили доски и шины, по которым нужно прыгать. Однако многие просто физически не способны на такие «трюки».

«Вы что, думаете, что люди здесь, как кенгуру, прыгать должны? Как могут люди ходить? А дети? По пояс в воде? Я сейчас прошла по щиколотку!» – возмутилась пользователь соцсетей.

Жалуются барнаульцы и на грязь. Например, на пересечении Северо-Власихинского проезда и ул. Попова машины просто не могут проехать к своим дворам и застревают в грязи.

Напомним, что сейчас в Алтайском крае начался период паводков. Так, дорогу размыло в селе Староалейское Третьяковского района, подтопление талыми водами началось и в селе Краснощеково.