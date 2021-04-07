Барнаульская мэрия выделила полмиллиона рублей на антиэкстремистские и патриотические гранты

В барнаульской администрации подвели итоги конкурса грантов в сфере молодежной политики. Среди победителей оказался студотряд со строительным проектов, мемориализация объектов культурного наследия, а также инициативы, связанные с патриотизмом и экстремизмом. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

В Барнауле задержали сторонника украинских националистов, который планировал подорвать мечеть Новости 02.04.2021 20:14

Патриотический грант (на проект «Я – Патриот своей родины!») выдали компании «Дюшес видео», которая занимается производством видеоклипов (например, они снимали гимн АлтГУ). Она получила 250 тысяч рублей, за которые, видимо, снимет новое патриотическое видео.

Алтайский педуниверситет получил все те же 250 тысяч на антиэкстремистскую деятельность. Сумма пойдет на организацию городского образовательного семинара для молодых учителей «PROэсктремизм: профилактика, прецеденты и противодействия». Педагогов будут учить, как правильно бороться с экстремистами.

АлтГПУ оказался не единственным выигравшим грант университетом. Алтайскому институту культуры также дали 250 тысяч рублей на мемориализацию объектов культурного наследия Барнаула. Столько же получили студенческие отряды на городскую стройку «Барнаул-2021».

Напомним, что в Барнауле за последние несколько лет было несколько уголовных дел, связанных с экстремизмом. 1 апреля сотрудники ФСБ задержали украинского националиста, который планировал взорвать в краевой столице мечеть.

В декабре 2020 года жительница Барнаула получила штраф за пост против «Единой России». Самые резонансные экстремистские дела имели место в 2018 году. Тогда в городе «гремели» резонансные процессы над Марией Мотузной и Даниилом Маркиным, которых судили за экстремистские мемы во «Вконтакте».

Остро вопросы экстремизма встали во время январских митингов оппозиции. Тогда власти даже собирали внеплановое заседание комиссии по противодействию экстремизму