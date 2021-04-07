12 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за сутки

12 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие 24 часа, все из них – именно от ковида. Всего в регионе умерло уже 2,7 тысяч пациентов, в том числе 1,8 тысяч – непосредственно от инфекции. Об этом сообщает оперштаб региона 7 апреля.

Главный эпидемиолог Алтайского края прокомментировала случаи заражения коронавирусом после вакцинации Новости 29.03.2021 9:26

С начала пандемии коронавирусом переболело 47,7 тысяч жителей края, 90 случаев заражения зафиксировано за прошедший день. Справились с инфекцией 42,8 тысяч человек, за минувшие сутки новости о выздоровлении получил 101 заразившихся.

По состоянию на 7 апреля в инфекционных госпиталях лечатся 973 коронавирусных больных и 308 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят вирус 242 человека, 95 из них подключено к аппаратам ИВЛ. Сейчас в крае остается 435 резервных коек.

Госпитализация не потребовалась 10 бессимптомникам и 227 пациентам с пневмонией.

Также продолжается и вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку из двух поставили почти 39 тысяч человек, 72,2 тысячи жителей края вакцинировались полностью.