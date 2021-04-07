В алтайском селе вода с полей размыла дорогу и отрезала пять жилых домов. Людей эвакуировали

Уровень воды в реке Алей около села Староалейское Третьяковского района продолжает расти и может достигнуть опасной отметки, сообщили в среду, 7 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве рассказали, что в селе из-за обильного снеготаяния и повышения уровня талых воды уже размыло дорогу. Из-за этого отрезанными оказались пять жилых домов. Трех человек эвакуировали к родственникам, здания и приусадебные участки не пострадали.

На месте за развитием паводковой ситуации следит оперативная группа МЧС, также прибыла группа спасателей управления по обеспечению мероприятий ГОЧС и ПБ.

«Спасатели оказывают необходимую помощь местным жителям, проживающим в изолированных водой домах. Вопросы обеспечения безопасности и нормальной жизнедеятельности граждан обсудят 7 апреля на совещании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 6 апреля уровень воды на реке Алей резко поднялся на 40 см. Начальник главного управления МЧС России по региону Александр Макаров сообщил, что ситуация находится под контролем, и в случае ухудшения обстановки будут предприняты необходимые меры. В Красногорском, Бийском и Чарышском районах уже работают опергруппы спасателей.

Накануне также стало известно о скоплении талых вод в райцентре Краснощековского района. Туда уже направили сотрудников аэромобильной группировки регионального ГУ МЧС с комплектом водоналивных дамб.