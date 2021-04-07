Смертность в Алтайском крае уверенно снижается после пика в ноябре 2020 года

В феврале 2021 года в Алтайском крае умерло в полтора раза меньше человек, чем в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в алтайском минздраве.

С сентября по ноябрь 2020 года смертность в регионе существенно выросла. В ноябре из-за коронавируса она достигла наивысшей отметки. Тогда в крае скончалось 4,7 тысяч человек. Снижаться этот показатель начал с декабря 2020 года. В последний месяц прошлого года умерли 4,1 тысяча человек. В январе 2021 года – 3,8 тысяч, в феврале уже около трех тысяч.

«Однако пока этот показатель выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому система определенных ограничений и мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также работа в особом режиме некоторых учреждений здравоохранения продолжаются», – отметили в ведомстве.

Напомним, всего в 2020 году в Алтайском крае скончалось 37,8 тысяч человек. Это на 15,4% (или на пять тысяч человек) больше, чем в 2019 году.

По данным Росстата, уровень общей смертности в России за 2020 год увеличился на 18%. В рейтинге прироста коэффициента смертности на 1000 человек населения регион по России расположился на 40 месте из 85.