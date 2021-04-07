Ушел из жизни известный алтайский фермер Иван Гилев

5 апреля скончался создатель крупного крестьянского хозяйства в Заринском районе 72-летний Иван Николаевич Гилев. Об этом сообщает газета «Наш Город».

Похороны пройдут 7 апреля в 14:00.

В 1992 году Иван Гилев создал одно из первых крестьянских хозяйств в регионе. Предприятие Гилева считается одним из лучших в крае. Изначально хозяйство было зерноводческим, но с 2005 года стало также заниматься и животноводством.

За свою деятельность Гилев был награжден орденом Почета. Кроме того, в 1999 году Гилеву было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».