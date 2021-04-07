Строительство скандального ЖК «Парковый» в Барнауле возобновили

На ЖК «Парковый» на Змеиногорском тракте в Барнауле после долгого перерыва вновь начались работы. Выполнять их будет новый подрядчик из группы компаний «Адалин». Об этом сообщили в пресс-службе барнаульской мэрии.

Строительство проблемного ЖК «Парковый» в Барнауле завершит «Адалин-Строй» Новости 26.03.2021 17:58

Рабочие будут достраивать третий блок-секцию. На совещании в мэрии руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов рассказал, что скоро на строящемся доме установят видеокамеры. Чиновники смогут наблюдать за ходом работ на стройплощадке.

Кроме того, заместитель главы городской администрации Андрей Федоров пояснил, что сейчас власти пытаются не допустить банкротства «Барнаулкапстроя».

Напомним, что в строительство многоэтажки на ул. Парковой, 71 вложились 116 человек. Об остановке работ стало известно в январе 2021 года. В феврале дольщики отправили губернатору края Виктору Томенко письмо, в котором попросили проконтролировать строительство. Глава региона призвал не допустить банкротства «Барнаулкапстроя» и помочь компании выполнить свои обязательства перед кредиторами. Решить проблему с ЖК «Парковый» пообещал и глава Барнаула Вячеслав Франк.

Затем «Барнаулкапстрой» в одностороннем порядке расторг договор генподряда с СК «Стройпанорама». Компания нашла нового подрядчика – СЗ «Адалин-Строй».

Кроме ЖК «Парковый», «Барнаулкапстрой» остановил строительство двух зданий на улице Советской Армии (ЖК «Клевер-парк»).