Глава комитета по ЖКХ барнаульской мэрии Антон Бенс уходит в отставку – источник

9 апреля будет последним рабочим днем председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула Антона Бенса, сообщают источники «Политсибру». Заявление об уходе он написал по собственному желанию. Причины его отставки пока не известны, однако «Толк» предполагает, что это может быть связано с эвакуацией жильцов аварийного дома.

11 аварийных домов снесут в Барнауле в 2021 году Новости 10.02.2021 16:34

Впрочем, есть и другие версии. Например, что чиновником заинтересовались силовики. Или что он и вовсе уходит, чтобы просто сменить не самое простое место работы.

Сфера ЖКХ традиционно является проблемной в Барнауле и крае в целом. В том числе и в вопросах расселения из ветхого и аварийного жилья. В 2021 году в краевой столице должны предоставить новое жилье для собственников квартир в 11 старых домах. Но это те здания, которые были признаны аварийными до 2017 года. А дом на 1-я Западная, 51 в Октябрьском районе Барнаула попал в этот список только в 2019 году. Между тем, жильцам обещали, что дом расселят еще в феврале 2021 года.

Напомним, 5 апреля в экстренную службу поступило сообщение об угрозе обрушении части одной стен здания (после того, как обрушилась фасадная балка). 55 жителей экстренно эвакуировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Правоохранители проверят работу должностных лиц, которые должны расселять людей из аварийного жилого фонда.

С начала 2021 года администрацию Барнаула покинуло уже несколько топовых сотрудников: замглавы по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, глава комитета по предпринимательству оставил Евгений Ноздрачев, а также глава Октябрьского района Андрей Овсянников, в отношении которого заведено уголовное дело.