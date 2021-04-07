Готовы к худшему сценарию. В Алтайском крае началась первая волна паводка

Первая волна паводка уже пришла в южные районы Алтайского края. Подъем уровня воды фиксируется на реке Алей, но до критического показателя еще далеко. Об этом 6 апреля во время пресс-конференции, посвященной прохождению паводка в Сибири, рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров.

Реки вскрываются

По югу Алтайского края – где проходят Чарыш, Алей и Ануй – наблюдается активная фаза вскрытия рек. Из-за этого управление МЧС направило в Красногорский, Бийский и Чарышский районы оперативные группы спасателей, которые будут следить за развитием паводковой ситуации.

Как рассказал Александр Макаров, уровень воды в реках пока находятся ниже критических показателей. Но рост уже есть. По данным регионального МЧС, в ночь с 5 на 6 апреля на реке Алей уровень поднялся сразу на 40 см. И вода продолжает пребывать.

«Сейчас у села Староалейское работает оперативная группа. До достижения критического уровня достаточно далеко. Гилевское водохранилище (находится рядом – прим.ред.) работаем в штатном режим. В случае ухудшения обстановки проведем комплекс мер, который позволит уменьшить уровень воды. Но пока обстановка стабильная», – рассказал Макаров.

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Кроме того, в ближайшие три дня в Алтайском крае ожидается незначительно понижение дневных температур, а ночью будет идти дождь. И в это время сохранится тенденция по увеличению объемов приточности, талая вода будет скапливается на низменных участках местности.

Наихудший сценарий

В случае, если обстановка в период весеннего половодья ухудшится, то во время первой волны паводка может подтопить 83 населенных пунктах в 27 муниципальных образованиях. Кроме того, 45 сел и городов края находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами, пояснил Макаров.

Также наш регион подвержен и подтоплению, которое связано с таянием ледников в Республике Алтай. В случае наихудшего развития ситуации пострадать от большой воды может 129 населенных пунктов. Однако это может произойти не раньше конца мая. И, как отметил Макаров, пока рано давать какие-то более точные прогнозы по развитию второй волны. Но регион готовится ко всем сценариям паводка.

«По всем видам гидрологических процессов в зонах возможного подтопления в крае находятся 182 населенных пункта, в которых проживает более 45 тысяч человек. По каждой территории мы провели оценку обстановки, разработали модель развития ЧС, проверили системы оповещения населения и организовали контроль прохождения весеннего половодья», – подчеркнул Макаров.

В целом по Сибири в зону подтопления (при худшем развитии ситуации) могут попасть 740 населенных пунктов. И, как заверил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, все регионы СФО к прохождению паводка готовы. Они взрывают реки, проводят распиловку льда, вывозят снег и готовят ливневые канализации к пропуску талых вод, уже подготовили системы оповещения и пункты размещения. До органов местного самоуправления доведены модели развития ЧС, которые разработали по всем «паводковым» территориям.

«Силы и средства готовы к реагированию во всех субъектах Сибири», – подытожил Орлов.