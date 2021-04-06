Экс-начальника алтайской налоговой инспекции осудили за мошенничество и взятку

Бывшего начальника региональной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС вступил в сговор со знакомым. Вместе они обманули бийского предпринимателя, пообещав ему уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов. За это бизнесмен должен был заплатить более 3 млн рублей некоему уполномоченному лицу из другой налоговой инспекции.

Мошенники обещали передать ему деньги и получили часть взятки – 1,5 млн рублей. Однако никому отдавать эту сумму не собирались и оставили все себе.

«Кроме того, сотрудник налоговой инспекции незаконно получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя за непроведение проверки в рамках декларационной компании», – дополнили в ведомстве.

Сразу после получения денег их задержали сотрудники краевого управления ФСБ.

Суд назначил бывшему налоговику четыре года условно с испытательным сроком на столько же лет. Также он заплатит штраф – 525,2 тысяч рублей. Его лишили классного чина и права занимать руководящие должности на два года. А соучастнику налоговика дали три года условно с трехлетним испытательным сроком.