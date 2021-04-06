Директора алтайского МУПа будут судить за превышение должностных полномочий

Алтайские следователи завершили расследование по делу директора муниципального предприятия Ельцовского района. Его будут судить за превышение должностных полномочий (по ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год директор предприятия занимающегося охраной и организацией отстрела объектов животного мира, превышая должностные полномочия, выдавал разрешения на добычу различных животных для ряда обратившихся лиц», – пояснили в следкоме.

Все, кто обращались к обвиняемому, были его приятелями или родственниками. Мужчина выдавал им разрешения по сниженной цене.

В итоге директор нанес МУПу имущественный ущерб на сумму 400 тысяч рублей. Свою вину в преступлении он уже признал. Уголовное дело направили в суд.

Директор может получить до четырех лет лишения свободы либо штраф до 80 тысяч рублей.