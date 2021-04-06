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Директора алтайского МУПа будут судить за превышение должностных полномочий

Новости
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Алтайские следователи завершили расследование по делу директора муниципального предприятия Ельцовского района. Его будут судить за превышение должностных полномочий (по ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

«По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год директор предприятия занимающегося охраной и организацией отстрела объектов животного мира, превышая должностные полномочия, выдавал разрешения на добычу различных животных для ряда обратившихся лиц», – пояснили в следкоме.

Все, кто обращались к обвиняемому, были его приятелями или родственниками. Мужчина выдавал им разрешения по сниженной цене.

В итоге директор нанес МУПу имущественный ущерб на сумму 400 тысяч рублей. Свою вину в преступлении он уже признал. Уголовное дело направили в суд.

Директор может получить до четырех лет лишения свободы либо штраф до 80 тысяч рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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