«Три портсигара отечественных». Все депутаты алтайского парламента предоставили декларации о доходах

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания предоставили информацию о своих доходах и имуществе. Ни один народный избранник не опоздал с предоставлением деклараций, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Впрочем, проверка поданных сведений на достоверность еще впереди.

«Анализ достоверности и полноты поступивших сведений депутатов будет проводить комиссия АКЗС по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. После этого информация будет опубликована на сайте АКЗС», – сообщил спикер АКЗС Александр Романенко.

Барнаульские депутаты сохранили свои мандаты после скандала с декларациями Новости 30.08.2019 12:30

По закону депутаты должны предоставить сведения не только о своих доходах, но и об имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Полученные данные появятся на сайте краевого парламента в течение 40 дней после публикаций.

Напомним, что в 2019 году «декларационный» скандал произошел в Барнаульской городской думе. Тогда депутаты-единороссы Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справоросс Егор Банщиков могли досрочно лишиться мандатов из-за нарушений при заполнении деклараций. Двое последних, впрочем, расстались с депутатскими креслами заранее. А ошибки Перерядова, Меркулова и Лисицына в дальнейшем их коллеги посчитали несущественными, в силу чего мандаты народным избранникам удалось сохранить.

А вот в Бийске заполнение деклараций для депутатов стало настоящей проблемой, которая существует не первый год. Недавний случай произошел с депутатом от ЛДПР Константином Комаровым¸ который допустил ошибки в налоговых расчетах. А вот в 2018 году из-за все тех же деклараций с угрозой лишения мандата столкнулись 17 членов гордумы.

В муниципалитетах же проблемы с декларациями и вовсе могут закончиться настоящим «парламентским кризисом». Так, Совет села Заковряшино в Крутихинском районе полностью прекратил работу, потому что после обнаруженных ошибок в декларациях трое депутатов расстались с мандатами по инициативе прокуратуры, а еще шестеро – добровольно.