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Акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» пришла в Алтайский край

Новости
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Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» добралась и до Алтайского края. По решению председателя «Союза ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России организовали и провели открытую тренировку по биатлону на базе барнаульской средней школы № 24.

Биатлон

Алтайские биатлонисты показали высокие результаты на первенстве России

Новости

Недавно Барнаульская федерация биатлона получила новое стрелковое оборудование. Вице-президент Союза Биатлонистов России Алексей Нуждов приобрел и передал «Барнаульской федерации биатлона» 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия. Именно оно использовалось во время проведения открытой тренировки в средней школе № 24.

А кроме того школе № 24 по инициативе Сергея Локтева получила два комплекта стрелкового оборудования для тренировки начинающих биатлонистов и подготовки к сдаче ГТО.

В «Союзе ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульской федерации биатлона» планируют провести открытые тренировки по биатлону и в других барнаульских школах.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Барнаульская федерация биатлона

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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