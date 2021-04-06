Акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» пришла в Алтайский край

Всероссийская акция «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» добралась и до Алтайского края. По решению председателя «Союза ветеранов биатлона Алтая» Сергея Локтева представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России организовали и провели открытую тренировку по биатлону на базе барнаульской средней школы № 24.

Алтайские биатлонисты показали высокие результаты на первенстве России Новости 03.03.2021 13:10

Недавно Барнаульская федерация биатлона получила новое стрелковое оборудование. Вице-президент Союза Биатлонистов России Алексей Нуждов приобрел и передал «Барнаульской федерации биатлона» 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия. Именно оно использовалось во время проведения открытой тренировки в средней школе № 24.

А кроме того школе № 24 по инициативе Сергея Локтева получила два комплекта стрелкового оборудования для тренировки начинающих биатлонистов и подготовки к сдаче ГТО.

В «Союзе ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульской федерации биатлона» планируют провести открытые тренировки по биатлону и в других барнаульских школах.