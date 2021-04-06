Синоптики пообещали долгое и теплое лето в 2021 году в Алтайском крае

Жителей Алтайского края ждет длинное и теплое лето. Очень теплой была и прошедшая зима. Об этом в интервью «Политсибру» рассказала доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского государственного университета, кандидат географических наук Наталья Харламова.

«Традиционно к середине апреля проходят ночные морозы, продолжительность дня увеличивается. Солнечные лучи прогревают землю, и наступает долгожданное тепло. В этом году синоптики обещают долгое теплое лето», – пояснила она.

Наступления лета жители края заждались. Многие называют прошедшую зиму долгой и изрядно затянувшейся. Однако по мнению Харламовой это не совсем так.

«Ощущение длинной зимы возникает, потому что мы сравниваем нынешний апрель с апрелем 2020 года. Он был аномально теплым (средняя температура за месяц была +9,7°С, немного не дотянув до абсолютного рекорда – апреля 1997 года, когда средняя температура составила 9,8°С)», – отметила Харламова.

Наоборот, говорит географ, зима 2021 года в Барнауле была одной из самых теплых за 183 года. Даже крайне высокий показатель 2002 года был превышен на 0,5 градусов.

Морозы пришлись не на январь, как обычно, а на декабре. В последние дни прошлого года в Барнауле, например, минимальной была температура минус 41,7°С, в Бийске – минус 47,4°С, а в Змеиногорске – минус 38,8°С.

Что касается паводков, то сейчас, по словам эксперта, Гидрометслужбы и МЧС следят за ситуацией снеготаяния. Однако все может изменить одна теплая ночь или дожди.

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер в ходе пресс-конференции 6 апреля рассказал, что в июне по Сибири синоптики прогнозируют среднемесячную температуру воздуха выше нормы на 1-2 градуса. А на больше части Алтайского края и Республики Алтай – около нормы. В июле и августе этот показатель будет в пределах многолетних значений.