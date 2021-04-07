Лидер не уступает, оппозиция «подросла». Топ-5 медийных алтайских депутатов марта

Медиарейтинг депутатов АКЗС «Политсибру» в марте 2021 года немного обновился. Представители оппозиции поднялись на несколько строчек, в пятерку стремительно ворвался новичок. Неизменным остался лишь спикер Заксобрания Александр Романенко – он по-прежнему занимает лидирующую позицию.

В марте Александр Романенко вошел в состав регионального оргкомитета праймериз «Единой России», участвовал в заседании правительства региона, на котором обсуждали изменения в краевой Устав и не только. На мартовской сессии спикер парламента высказывался по поводу преобразования Залесовского района в муниципальный округ, запрета на продажу энергетиков и зажигалок детям. Романенко поддержал идею увековечить память погибших медиков, прокомментировал работу мэра Бийска Александра Студеникина, в стихах поздравил женщин с 8 марта.

Вторую позицию занял депутат Владислав Вакаев. За месяц он поднялся на три строки медиарейтинга «Политсибру». Все из-за того, что вышел из партии «Справедливая Россия», о чем несколько дней «трубили» почти все алтайские СМИ. Помимо этого он высказался по поводу рисков создания муниципального округа в крае, сообщил о появлении общественного совета при парке «Юбилейный», выступил в защиту зеленых насаждений в Мизюлинской роще, рассказал о благоустройстве парка «Изумрудный». В общем, всего не перечислить.

Глава фракции «Справедливой России» Александр Молотов – третий в мартовском медиарейтинге. Собственно, довели его до этого сразу несколько тем, которые поднимались в информационной повестке в прошлом месяце. Так, он высказывался по поводу доработки стратегии развития региона, участвовал в обсуждении законопроекта, который ограничит продажу энергетиков и зажигалок для детей, раскритиковал создание муниципального округа. Депутат упоминается в новостях про отставку мэра Бийска, выход из СР Вакаева, прогноз результатов партий на выборах и так далее.

Спустя месяц депутат Евгения Боровикова вернулась в пятерку лидеров медиарейтинга и заняла четвертую строчку. Этому во многом поспособствовали два инфоповода. Первый – это уход с поста лидера реготделения партии ЛДПР Максима Крайна, из-за которого Боровикова несколько месяцев назад покинула партию. Вторая «ветка событий» связана с тем, что она заявила о желании возглавить Октябрьский район Барнаула.

И неожиданностью мартовского медиарейтинга стало появление в нем Татьяны Ильюченко, которая за месяц стремительно взлетела вверх. А помогли ей в этом такие темы, как отставка Студиникина, в защиту которого депутат выступила после его отчета, обсуждение поправок в закон о занятости, а также в закон о бесплатной юридической помощи. Также в марте она подала документы на праймериз.

Первая пятерка лидеров выглядит так:

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в марте 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Вот как выглядит мартовский рейтинг.

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в марте 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Остальные 11 депутатов завершили месяц с нулевой упоминаемостью.

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Бийский рабочий», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.