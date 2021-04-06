Как выглядит аварийный дом в Барнауле, откуда эвакуировали жителей (фото)

В Барнауле едва не произошла трагедия – один из аварийных домов (№51 по ул. 1-я Западная) пришел в такое состояние, что из-за угрозы обрушения всех его жильцов ночью 5 апреля эвакуировали. Дом отключили от газа и электричества. Что с ним будут дальше – пока решают. Но следком уже завел уголовное дело и теперь проверяет работу должностных лиц, которые должны расселять людей из аварийного жилого фонда.

Вот, как выглядит сам дом.

А вот временный пункт, где разместили жителей дома, которым некуда больше поехать.