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Как выглядит аварийный дом в Барнауле, откуда эвакуировали жителей (фото)

Новости
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В Барнауле едва не произошла трагедия – один из аварийных домов (№51 по ул. 1-я Западная) пришел в такое состояние, что из-за угрозы обрушения всех его жильцов ночью 5 апреля эвакуировали. Дом отключили от газа и электричества. Что с ним будут дальше – пока решают. Но следком уже завел уголовное дело и теперь проверяет работу должностных лиц, которые должны расселять людей из аварийного жилого фонда.

Вот, как выглядит сам дом.

А вот временный пункт, где разместили жителей дома, которым некуда больше поехать.

Место обрушения

Жителей аварийного дома в Барнауле эвакуировали из-за угрозы обрушения стены

Новости

Часть жильцов разместили в пункте временного содержания

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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