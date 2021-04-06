Министр Попов отказался от медали за борьбу с коронавирусом

Министр здравоохранения Алтайского Дмитрий Попов решил не принимать медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», которую вручил ему краевой профсоюз работников здравоохранения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Профсоюз принял решение о награждении еще 17 марта. Причем в организации не учли порядок награждения. Чиновники могут принимать награды, звания или поощрения только с согласия главы региона. С Виктором Томенко награждение Попова никто не согласовывал.

«Профсоюзы не обращались с предложением о согласовании вручения Дмитрию Попову памятной медали, данный вопрос в правительстве Алтайского края не рассматривался, согласие главы региона получено не было получено», – заявили в правительстве.

Из-за этого министр Попов сам решил воздержаться от награждения. Он отправил в Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения официальный отказ от получения памятной медали.

Любопытно, что днем ранее, 5 марта в Барнауле на бульваре Защитников Сталинграда прошел одиночный пикет против вручения медали министру Попову. Недовольный является членом Ленинского коммунистического союза молодежи. В организации награждение Попова медалью назвали «насмешкой над жителями края». По мнению возмутившихся, награждать Попова было нельзя.

Также недовольство награждением выразили и участники сообщества Barnaul22. Опрос в группе ВК показал, что против присуждения Попову медали выступают 79,8% от 3,9 тысяч проголосовавших.