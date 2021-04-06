Следком возбудил уголовное дело после эвакуации жильцов из аварийного дома

Прокуратура Барнаула и Следственный комитет по Алтайскому краю заинтересовались экстренной эвакуацией людей из аварийного двухэтажного дома №51 по ул. 1-я Западная из-за угрозы обрушения части стены. Теперь они дадут действиям властей правовую оценку. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Алтайский следком уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут правовую оценку должностным лицам, которые должны расселять людей из аварийного жилого фонда.

А прокуроры проверят соблюдение органами местного самоуправления жилищного законодательства и оценят их действия (или бездействие).

Также сотрудники ведомства уделят внимание управляющей компании и выяснят, выполняла ли она работы по надлежащему содержанию дома, проводила ли там текущий или капитальный ремонт.

«Будет установлено, представляет ли угрозу жизни жильцам дома дальнейшее в нем проживание», – отметили в ведомстве.

Кстати, дом признан аварийным с 2019 года.

Напомним, что 5 апреля 2021 года в экстренную службу Барнаула сообщили об угрозе обрушения фасадной балки аварийного дома на ул. 1-я Западная, 51. 55 жильцов дома экстренно эвакуировали, пострадавших среди них не было. Четыре человека отправились в пункт временного содержания на Тимуровской, 23. Еще четверо жильцов находятся в Краевом кризисном центре для женщин. Остальные пока у родственников.

Дом отключили от электроэнергии и газа, кроме того, голубого топлива лишились еще 25 домов улицах 1-я Западная, П. Сухова, Э. Алексеевой, 80-й Г. Дивизии.

К зданию приехали спасатели, представители городской и районной администрации, полиция и врачи. Кроме того, место возможного обрушения посетил и глава Барнаула Вячеслав Франк.