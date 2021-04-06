Меньше 90. Количество заражений коронавирусом в Алтайском крае продолжает снижаться

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 28 сентября 2020 года. А еще 132 жителя региона смогли победить болезнь. Такие данные на 6 апреля приводит оперативный штаб.

Жителя Барнаула привили от коронавируса без его согласия Новости 31.03.2021 13:48

При этом смертность от ковида пока еще не демонстрирует такого стабильного снижения: за сутки в крае от вируса скончались 11 человек, причем у всех причиной смерти стал именно вирус.

Общее число заболевших в крае на данный момент составляет 47696 человек, из которых 42754 успешно справились с заболеванием. Всего за период пандемии вирус привел к гибели 2757 жителей края. В инфекционных госпиталях на 6 апреля находятся чуть более тысячи человек. А с ними еще 309 пациентов со схожей с ковидом пневмонией. Тяжело болезнь переносят 243 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 96 из них.

На домашнем лечении пребывают 12 бессимптомников и 195 пациентов с вирусной пневмонией.

Кроме того, за сутки уже получили вторую прививку и теперь привиты полностью еще 1165 человек (а всего с начала вакцинации – чуть более 71 тысячи человек. А почти две тысячи пока что получили первую дозу вакцины (а всего – 36 тысяч человек).