Экс-директора алтайского управления обвинили в халатности при строительстве дома для детей-сирот

Следователи Республики Алтай обвинили бывшего директора Горно-Алтайского ремонтно-строительного управления в халатности при долевом строительстве многоквартирного дома для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следкома.

По версии следствия, с октября 2019 по январь 2020 года обвиняемый, возглавляя «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление», плохо контролировал работы по устройству монолитной железобетонной плиты перекрытия первого этажа. Он нарушил технологии укладки бетона при монтаже. Из-за этого она не смогла воспринимать действующие на нее нагрузки.

«В результате допущения нарушений в апреле 2020 года возглавляемое им предприятие было вынуждено заключить дополнительное соглашение с другой организацией, которая выполнила работы по разбору монолитных участков и ряд других демонтажных работ на общую сумму более 2,3 млн рублей», – отметили в ведомстве.

Именно на 2,3 млн рублей экс-директор нанес ущерб муниципальному предприятию.

62-летнего жителя Алтайского края обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба). По этой статье ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест до трех месяцев.

При этом сам обвиняемый вину не признал.