Губернатор Виктор Томенко уволил арестованную Стеллу Штань после обвинения в мошенничестве

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства региона в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стеллы Штань. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

«Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством АКЗС», – отметили в правительстве.

Напомним, что Стелла Штань обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Следствие считает, что в декабре 2015 года Штань вместе с директором частного детского сада «Happy Baby» сделали и подали в главное управление образования и молодежной политики края (сейчас это минобрнауки) поддельные документы купли-продажи нежилого помещения. Чиновница и директор в них завысили цену здания по сравнению с рыночной.

Тем самым, управлению образования и молодежной политики пришлось больше заплатить за покупку недвижимости, а руководитель дошкольного учреждения и Штань с помощью мошенничества получили 14 млн рублей субсидий. Начальницу детсада правоохранители взяли под стражу начале в марте. Женщину тоже обвинили в мошенничестве.

Некоторое время спустя, 31 марта, задержали и Стеллу Штань. После ареста ее членство в «Единой России» приостановили. Штань взяли под стражу 2 апреля. Она будет находиться за решеткой до 30 мая. Затем судьбу чиновницы решит суд.