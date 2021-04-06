«Никогда такого не было». Спикер думы Бийска Ларейкин высказался о «камбэке» мэра

Оценка, которую гордума поставила мэру Бийска Александру Студеникину по итогам работы 2020 года, не означала необходимости отставки. Так оценил недавние события в администрации города главный бийский депутат Сергей Ларейкин. Об этом он рассказал в интервью каналу «Бийское телевидение».

Ларейкин также напомнил, какие недочеты работы администрации стали главной причиной для неудовлетворительной оценки.

«Программа «Комфортная городская среда» в Бийске была сорвана, поэтому мы приняли такое нелегкое решение. Про транспортные коллапсы все знают, да и Александр Петрович это сам признает. В Бийске никогда не было такого, чтобы город не осваивал денежные средства. Не было такого, чтобы так долго трамвай не ходил», – рассказал о претензиях депутатов спикер гордумы Ларейкин.

Кроме того, собеседник отметил, что о грядущем провале «Комфортной городской среды» он предупреждал мэра заранее.

Ответил председатель думы и на критику в адрес депутатского корпуса, начавшуюся в соцсетях и медиа после заявления Студеникина об отставке. Кстати, осуждение депутатского корпуса было и видео-обращении самого главы города. Сергей Ларейкин с этим категорически не согласен: все, что можно было сделать в рамках устава города, народные избранники сделали.

Напомним, что мэр Бийска Александр Студеникин написал заявление об увольнении после отчета перед депутатами гордумы 30 марта. Народные избранники приняли отчет, однако работу градоначальника и администрации оценили как неудовлетворительную. А уже 2 апреля Студеникин отозвал заявление об отставке и принес извинения жителям Бийска и главе региона.