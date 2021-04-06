Скейт-парк может появиться в одном из сел Алтайского края

Село Березовка Первомайского района может стать первым сельским муниципалитетом Алтайского края со своим скейт-парком. Об этом рассказала глава села Альбина Агальцова.

Проекты на 2021 год в Березовке обсудили с участием депутата Госдумы Александра Прокопьева.

Он привез Альбине Агальцовой почетный знак Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований за большой вклад в развитие местного самоуправления.

«Местное самоуправление дает импульс для гражданского общества. Через этот инструмент люди могут повлиять на развитие своей территории, своих городов, сел. И это очень ценно», – отметил Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев и Альбина Агальцова Фото: Олег Укладов

Альбина Петровна руководит сельсоветом уже третий год. До назначения на эту должность она 20 лет работала финансистом сельсовета.

За это время она погасила долги своих предшественников и вернула селу право принимать участие в конкурсах, чтобы получать финансирование проектов. Обновление почувствовали все – в селе провели освещение, поставили детский городок, оборудовали площадку для волейбола на стадионе, начали благоустройство парка.

Теперь глава села мечтает построить новый дом культуры, ведь старый сгорел еще в 2005 году. Альбина Петровна считает, что в Березовке, где живут семь тысяч человек, должно быть место для творчества.