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Скейт-парк может появиться в одном из сел Алтайского края

Новости
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Село Березовка Первомайского района может стать первым сельским муниципалитетом Алтайского края со своим скейт-парком. Об этом рассказала глава села Альбина Агальцова.

Проекты на 2021 год в Березовке обсудили с участием депутата Госдумы Александра Прокопьева.

Он привез Альбине Агальцовой почетный знак Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований за большой вклад в развитие местного самоуправления.

«Местное самоуправление дает импульс для гражданского общества. Через этот инструмент люди могут повлиять на развитие своей территории, своих городов, сел. И это очень ценно», – отметил Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев и Альбина Агальцова
Александр Прокопьев и Альбина Агальцова Фото: Олег Укладов

Альбина Петровна руководит сельсоветом уже третий год. До назначения на эту должность она 20 лет работала финансистом сельсовета.

За это время она погасила долги своих предшественников и вернула селу право принимать участие в конкурсах, чтобы получать финансирование проектов. Обновление почувствовали все – в селе провели освещение, поставили детский городок, оборудовали площадку для волейбола на стадионе, начали благоустройство парка.

Теперь глава села мечтает построить новый дом культуры, ведь старый сгорел еще в 2005 году. Альбина Петровна считает, что в Березовке, где живут семь тысяч человек, должно быть место для творчества.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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