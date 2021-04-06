«Зеленая» проверка. В Барнауле прошли испытания теплосетей красителем

Сибирская генерирующая компания завершила испытание теплосетей столицы Алтайского края на плотность с помощью красителей. Работы проходили с 10 по 31 марта. Коммунальщики выявили несколько мест утечки.

В компании подчеркнули, что воду окрашивали безвредными препаратами: органическим «Уранин-А» и биоцидной «Раффлезией».

Барнаульцев предупредили: сообщайте, если в этом время из крана вдруг потекла ярко-зеленая вода. Это говорит о том, что на оборудовании бойлерных проходит смешение сетевой воды (отопления) и водопроводной (горячая вода).

«В Барнауле действует закрытая система теплоснабжения. Использование сетевой воды в быту – не самая лучшая идея, так как ее качество не соответствует нормам, принятым для «нормальной» горячей воды. Этот ресурс предназначен для доставки тепловой энергии в квартиры и подогрева водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения», – объяснили в СГК.

За три недели от жителей города поступило 51 такое обращение, больше всего из Ленинского района города. Специалисты проверили каждый адрес. Где-то вода немного окрасилась не из-за проверки СГК, а из-за внутридомовых работ.

Испытания теплосетей красителем Иллюстрация: пресс-служба СГК

Но 23 повреждения на трубопроводах все же обнаружили. Все они уже устранены. А вот несанкционированных мест водоразбора в ходе проверок в этот раз ее выявили.

Кстати, «Раффлезию» использовали не везде, а только по контурам локальных котельных, работающих только на отопление. Это вещество показывает себя не только цветом и запахом, но дополнительно обрабатывает сетевую воду для предотвращения биологических образований на внутренних поверхностях трубопроводов.