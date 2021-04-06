Барнаульский мастер, допустивший падение детей в канализационный люк, пойдет под суд

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу мастера «Барнаульской теплосетевой компании». Его будут судить по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители посчитали, что мастер плохо выполнял свою работу по обслуживанию теплосетей и вносил ложные данные в журналы обхода. Там он писал, что повреждений и дефектов на теплосетях нет.

«Одна из тепловых камер на территории Индустриального района Барнаула глубиной более трех метров работала с дефектом. Крышка канализационного люка вращалась вокруг своей оси и создавала опасность падения в тепловую камеру граждан», – пояснили в региональной прокуратуре.

Из-за действий мастера пострадали два ребенка. 7 мая 2019 года 10-летняя девочка во время выгула собаки наступила на крышку люка и частично провалилась в проем. В этот же день в люк упала четырехлетняя девочка. Она получила травмы средней тяжести, ребенка вытащил отец.

Теперь дело против работника «Барнаульской теплосетевой компании» отправлено в Индустриальный районный суд, где и будет рассмотрено.