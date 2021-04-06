Жителей аварийного дома в Барнауле эвакуировали из-за угрозы обрушения стены

5 апреля 2021 года в экстренную службу Барнаула поступило сообщение об угрозе обрушения части стены многоквартирного дома по улице ул. 1-я Западная, 51. Жильцов дома эвакуировали, а на место прибыли спасатели, представители городской и районной администрации, полиция и медики.

Из дома вывели 55 человек, пострадавших среди жильцов нет. Но восьми из них потребовалась помощь во размещении. Сейчас четверо жильцов находятся в пункте временного содержания на Тимуровской, 23, а еще четверо, в том числе и двое детей – в Краевом кризисном центре для женщин. Остальные жители пока живут у родственников.

Место возможного обрушения, а затем самих пострадавших посетил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Место обрушения Фото: Олег Укладов

Дом был признан аварийным в 2019 году. Сразу после сообщения о возможном ЧП его отключили от газа и электричества. Кроме того, комитет ЖКХ и проектная служба провели обследование конструкций дома. Дальнейшая судьба здания будет определена после повторного обследования, которое утром 6 апреля поручил провести глава города.

Напомним, что 8 февраля в Барнауле обрушилась часть крыши пятиэтажного дома по адресу Тимуровская, 19. Причиной этого послужили износ кровли и мокрый снег. Это здание также находится в Октябрьском районе.

Место обрушения Фото: Олег Укладов