Одна из самых теплых зим. Ученый-климатолог рассказал о весне, паводке и алтайских ледниках в эпоху глобального потепления

В Алтайском крае наконец закончилась зима. Какое влияние холодные месяцы года и долгожданное тепло окажут на паводковую ситуацию и аграрный сезон. В каких районах региона наиболее комфортный климат и почему. И как ледники показывают, что в мире происходит глобальное потепление. Об этом и не только «Политсибру» в рамках проекта «Беседы с учеными» (совместно с НОЦ «Алтай») рассказала доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского государственного университета, кандидат географических наук Наталья Федоровна Харламова.

Аномальный апрель

– Почему весна в 2021 году начинается так поздно?

– Традиционно к середине апреля проходят ночные морозы, продолжительность дня увеличивается. Солнечные лучи прогревают землю, и наступает долгожданное тепло. В этом году синоптики обещают долгое теплое лето. Ощущение длинной зимы возникает, потому что мы сравниваем нынешний апрель с апрелем 2020 года. Он был аномально теплым (средняя температура за месяц была +9,7°С, немного не дотянув до абсолютного рекорда – апреля 1997 года, когда средняя температура составила 9,8°С).

– Для аграрного региона важно, промерзла ли земля.

– Эта зима оказалась одной из самых теплых за 183 года наблюдений в Барнауле, превысив предыдущий рекорд 2002 года на целых 0,5°С, (а это весьма существенно), однако была неоднородной в пространственном отношении и в разных районах края проявляла себя по-разному.

На Алтае основные морозы пришлись на декабрь, а не как привычно нам в январе: 27 декабря минимальная температура воздуха опускалась до -41,3°С в Камне-на-Оби, -41,7°С в Барнауле и -47,4°С в Бийске, а вот в Змеиногорске наиболее холодно было 28 декабря -38,8°С.

При таких температурах очень важно наличие достаточного снежного покрова и условия его формирования. Снег удивительное вещество – он является отличным теплоизолятором. И если снег ложится на холодную землю, то даже при достаточной высоте покрова к концу зимы озимые могут вымерзать. В этом году в некоторых районах края в декабре – первой половине января при незначительной высоте снежного покрова по данным Росгидромета наблюдалось промерзание озимых.

– Получается, что вода не будет уходить в промерзшую землю, будет ли от этого сильнее паводок?

– Это самый сложный вопрос для Гидрометслужбы и МЧС, которые осуществляют постоянный мониторинг процесса снеготаяния. Пока спасает чередование коротких периодов тепла-холода. Однако многолетний опыт показывает, что все может изменить одна теплая ночь или обильные дожди в горах Алтая, как в 2014 году.

Наталья Харламова Фото предоставлено Натальей Харламовой

Прогноз погоды

– Кто сегодня формирует прогноз погоды?

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– Федеральная служба Росгидромета дает официальный прогноз, анализируя данные всех метеостанций страны. Справки этого ведомства имеют статус документа и могут даже рассматриваться в судебных инстанциях в случае резкого понижения температуры, ставшего причиной повреждения фруктов при дальних перевозках и иных прецедентах. Наиболее точный прогноз погоды – заблаговременностью до 3-х суток (почти 96-98%). При большей заблаговременности оправдываемость прогнозов заметно снижается. Особенно при наблюдаемом увеличении повторяемости экстремальных погодных явлений во всем мире.

– Где в нашем регионе выпадает рекордное количество осадков?

– 2/3 края территории края относятся к Западно-Сибирской равнине, а треть – это предгорья и низкогорья Алтайско-Саянской горной системы. Воздушные массы перемещаются над равнинной территорией в преобладающем для умеренных широт основном направлении – с запада на восток. Стремительное переваливание воздушных масс через горные преграды вследствие торможения нижнего слоя воздуха неровностями (по научному – шероховатостью) земной поверхности практически невозможно. В этом случае, как говорят ученые, наблюдается «эффект подпруживания» и вынужденный процесс подъема вверх воздушной массы уже на некотором расстоянии до подошвы горной системы, и как следствие – формирование здесь в предгорно-низкогорной зоне территории облаков и осадков.

При дальнейшем перемещении воздушной массы вверх по наветренным горным склонам формируется вторая зона максимальных осадков. Однако, к сожалению, в этих местностях, как правило, отсутствуют метеостанции и регулярные метеонаблюдения, что затрудняет представление об истинных величинах выпадающих осадков. Данный аспект очень важен для понимания сложности мониторинга осадков и паводковой ситуации для районов с подобным сложным рельефом, как на Алтае.

– Это же чистая физика?

– Я бы уточнила – аэродинамика атмосферных процессов (как и гидродинамика перемещения водных масс). В горных условиях профили горных ущелий по мере поднятия вверх сужаются, формируется вынужденный подъем воздушных масс вверх по склонам, увеличение облачности и количества выпадающих осадков (до определенного уровня!).

Подобный «эффект аэродинамической трубы» хорошо известен не только в гидроклиматологии, но и в архитектурно-градостроительной отрасли, когда ярким примером неудачного планирования в учебниках приводится Калининский проспект в Москве.

Этот же принцип необходимо обязательно учитывать при формировании системы снегозащитных щитов. Здесь очень важно знать и учитывать направление перемещения воздушных масс при обязательном поддержании должного состояния лесополос.

В противном случае приходится наблюдать обратный процесс формирования зоны затишья и противоположной зоны усиления ветрового режима, значительное уменьшение в подобных условиях толщины снежного покрова, а иногда и «выдувание» плодородного слоя почвы.

– Это черты континентального климата?

– На Алтае очень хороший умеренно-континентальный климат. Многие его называют резко континентальным. Это ошибка. Для резко континентального климата характерны значительные перепады летних и зимних температур, сокращение количества осадков, значительное уменьшение их количества в зимний период и другие особенности.

Подобные черты умеренного резко-континентального климата характерны для межгорных котловин Горного Алтая с опустыненными ландшафтами в Кош-Агачском районе и Курайской степи.

У нас в Алтайском крае умеренный континентальный климат, для которого характерны более теплая умеренно-снежная зима, чем на остальной территории Западной Сибири, и теплое умеренно-влажное лето. При достаточно обширной территории есть и свои особенности – наиболее благоприятным климатом отличается предгорно-низкогорная зона Алтая, аспецифические черты умеренного резко-континентального климата характерны для отдельных районов Кулунды и юго-западных Угловского и Михайловского районов.

Глобальное потепление

– Александр Городницкий написал песню со строками «Легковерное Земли население, нам глобальное грозит оглупление». Так все-таки потепление или оглупление?

– Безусловно, как и все ученые, я искренне и безоговорочно уважаю Александра Моисеевича, который является уникальным специалистом в океанологии. Однако сложность глобального процесса потепления в том, что, как и в разных районах океана, процесс увеличения температуры воздуха имеет свои особенности и специфику, иногда ослабевая, иногда (и где-то) усиливаясь, либо замедляясь, или даже как бы меняет тенденцию.

По мере накопления инструментальных данных наблюдений (ведь период наблюдений даже одной из старейших метеостанций Земли – нашей метеостанции Барнаул – всего 183 года!) и увеличения количества этих метеостанций, совершенствования математико-статистических методов их обработки и систематизации будет формироваться более точное представление о происходящем процессе изменения климата. Но в том, что это происходит, сомнений нет ни у кого.

Ледник Менсу, 2018 и 1897 гг. Фото: А. Головин

– Когда впервые заговорили о глобальном потеплении?

– Начиная с работ знаменитого советского ученого М.И. Будыко и Первой всемирной конференции по климату в Женеве в 1979 году, на которой знаменитый полярник и руководитель Гидрометслужбы Е. К. Федоров в Пленарном докладе прямо заявил: «Изменения климата в будущем неизбежны. Они станут заметными, и может быть необратимыми в ближайшие несколько десятилетий...».

А особенно заметным, как и в целом на нашей планете, в пределах территории России этот процесс фиксируется с 1976 года, когда специфическая температурная кривая пошла вверх (рис.).

– Основная причина – деятельность человека?

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– Конечно, человек вносит свой вклад в увеличение температуры приземных слоев атмосферы планеты, однако, возможно, все-таки он не главная причина. Традиционная ритмичность климатических процессов на Земле восстановлена климатологами с помощью методов радиоуглеродного датирования (ледниковых отложений) и палеоклиматических реконструкций за достаточно продолжительный интервал времени.

Инструментальные наблюдения за изменением температуры воздуха мы знаем, начиная со второй четверти 19 века, когда на единичных в тот период метеостанциях появились соответствующие приборы. Отличным индикатором происходящих изменений является состояние ледников, которые стремительно сокращаются практически во всех горно-ледниковых районах мира.

– Некоторое время назад в социальной сети географы попросили присылать старые фотографии алтайских ледников для того, чтобы сравнивать их с современным состоянием. Какое самое старое фото добыли?

– Начала сороковых годов ХХ века. И здесь все очень зримо: некоторые ледники сократились заметно. Космические снимки уже достаточно точно позволяют определять «потерянные» площади ледников. И последствия процесса потепления климата проявляются во многих аспектах.

Наблюдается практически повсеместное появление более теплолюбивых растений, в том числе и на территории Алтайского края.Профессор Алтайского госуниверситета Роман Яковлев уже фиксирует появление и теплолюбивых насекомых.

Софийский ледник 1898 г. Фото: В. Сапожников

Софийский ледник наши дни Фото с Туристка.ру

– А персики на Алтае когда будут расти?

– В ближайшем обозримом будущем мы этого наблюдать, вероятно, не будем. Тем более, что скорость увеличения температуры воздуха не коррелирует с приростом осадков, соответственно, для территории края имеется значительная вероятность дальнейшей аридизации климата. И подобный вариант гидроклиматических условий обязательно следует просчитывать в Стратегии развития агропромышленного комплекса края, обстоятельно рассматривая состояние оросительных систем.

– Какие территории наиболее комфортны для проживания в Алтайском крае?

– Предгорья, где формируется лучший в Алтайском крае климат, как очень точно отмечал еще в 1960-х гг. знаменитый ученый А.П. Сляднев. Когда подгорные равнины зимой залиты морем холодного воздуха, предгорно-низкогорная буферная полоса Алтая выделяется более теплым и мягким климатом вследствие специфики перемещения тяжелых холодных воздушных масс, своих особенностей формирования «теплых оазисов».

Приходите к нам в Институт географии и в процессе изучения курса «Климатология с основами метеорологии» мы обязательно вернемся к этому вопросу, обсуждению которого надо отвести гораздо больше время.

– Как Урал формирует погоду на Алтае?

– И снова аэродинамика. Помните, раньше говорили: «Какая погода в Москве – такая и у нас будет через два дня». Так и было в свое время в «эпоху широтного типа циркуляции» (научный термин), когда преобладает перемещение воздушных масс с запада на восток, вызванное термическим градиентом между холодной Арктикой и теплыми тропиками.

Относительно невысокий Урал не является заметным препятствием для активных циклонов, формирующихся над районами Атлантики, и не успевающих значительно трансформироваться за двое-трое суток «пробега» до Алтая. В настоящее время достаточно активно проявляется меридиональный тип перемещения воздушных масс либо со стороны холодной Арктики, либо из более южных широт. В этом случае активная смена противоположных по своим свойствам воздушных масс еще более усиливается.

– Почему широтный тип сменился меридиональным?

– Эти процессы тесно связаны с ситуацией в высоких широтах. Наиболее заметное повышение температуры воздуха в последние годы характерно именно для Арктики – почти в три раза значительнее, чем в среднем по земному шару.

Поэтому ослабевает западный перенос и усиливается меридиональная циркуляция, или так называемая «нервозность» климата с увеличением повторяемости как суровых, так и более мягких зим. Сейчас эти процессы получают хорошее освещение в интернете благодаря комментариям ведущих ученых-климатологов.

«Климатические войны»

– Сейчас наблюдается практически политическая борьба за Арктику. Климатические изменения помогают нам?

– С одной стороны мы можем получить заметную выгоду от использования знаменитого российского транспортного коридора – Северного морского пути. С другой стороны, от паковых льдов освобождаются значительные пространства, где более свободно могут перемещаться иностранные суда.

– Как климат влияет на здоровье?

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– В первую очередь, организм человека заметно реагирует в основном на перепад давления при резкой смене погодных условий вследствие перемещения циклонов и антициклонов, особенно при наличии заболеваний. И здесь можно привести удивительный результат научных наблюдений: еще в начале ХХ века Григорий Ефимович Грум-Гржимайло отмечал, исследуя Монголию, что в пределах огромных пространств степи человек умиротворен, поскольку там нет заметных перепадов рельефа (соответственно и атмосферного давления). Монгол едет, поет песни и не спит. Нет внешних воздействий и психика здоровая.

Один из аспектов огромного раздела Медицинской климатологиии понимания нашей все более усиливающейся зависимости от состояния климата, изменчивости погоды. Очень актуальная тема для многих бесед, конечно с привлечением специалистов-медиков, особенно в условиях распространенного малоподвижного образа жизни наших подростков.

– Возможна ли климатическая катастрофа?

– Я убеждена, что человечество поймет – другой такой же уникальной Земли в доступном космическом пространства нет и не будет, поэтому всем надо беречь нашу хрупкую планету.