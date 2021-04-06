В сентябре 2021 года страну ожидает масштабное политическое событие – выборы в Государственную думу и региональные законодательные органы. Но для того, чтобы в них участвовать, партиям нужно преодолеть одно важное препятствие – собрать подписи избирателей для регистрации. Их нужно очень и очень немало, так что справятся с этой задачей далеко не все. О том, сколько именно избирательских «автографов» нужно получить еще до выборов, всем ли это по силам и кого эта необходимость обошла стороной – в материале «Политсибру».
Чтобы зарегистрировать список кандидатов на выборах в Заксобрание Алтайского края, партии необходимо собрать 0,5% подписей от числа избирателей, то есть 9018. А лучше с запасом – примерно 11-12 тысяч. Связано это с тем, что материл не всегда оказывается качественным, что-то могут признать недействительным или недостоверным. Если брака будет более 5% – регистрации, увы, не состоится. К слову, аналогичная норма недействительных подписей действует и в соседней Республике Алтай. А вот в Новосибирской области выборное законодательство намного либеральнее – там допускают уже 10% брака.
Для кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам, собрать надо 3% от числа избирателей конкретного округа: в среднем от 1500 до 1800 подписей.
В Госдуму же подписная кампания еще труднее. Здесь партиям нужно получить 200 тысяч подписей, причем на один регион должно приходиться не более семи тысяч из них.
Впрочем, есть и те, кому ничего собирать не нужно. Освобождены от прохождения этого фильтра партии, которые показали хороший результат в прошлый раз. «Хороший» – это от 3% и выше. В Алтайском крае это, в первую очередь, парламентская четверка: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Может не собирать подписи и «Яблоко», набравшее на прошлых выборах в региональный парламент заветные 3%, и планирующее в этот раз улучшить результат уже до 5% (в чем эксперты очень сомневаются).
В Госдуму же без сбора подписей по стране могут пройти 14 партий. Кроме четырех «динозавров», это все то же «Яблоко», а еще «Коммунисты России», «Родина», «Российская партия за социальную справедливость», «Партия пенсионеров», «Зеленые», «Гражданская платформа», «Партия роста», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Еще две партии – «Патриоты России» и «За правду» – тоже имели льготу, но теперь существуют в рамках объединения со «Справедливой Россией».
В общем, препятствием сбор подписей является лишь для малых партий. У парламентской четверки все в этом плане стабильно: свой процент они всегда получат.
А вот малые партии на стадии сбора подписей сталкиваются с целым ворохом проблем. Нужно нанимать сборщиков, сами подписи должны быть реальными и читабельными, а кроме того – подписанту придется предоставить свои паспортные данные, на что тоже не все согласны. В Алтайском крае одна подпись обходится от 50 до 200 рублей. А, значит, для участия в выборах партия должна потратить от 450 тысяч до двух миллионов рублей. Ресурс, необходимый для обеспечения этого, есть далеко не у всех. По всей вероятности, из малых партий нужными силами для выборов в АКЗС располагают лишь «Новые люди» и «Партия пенсионеров».
Хотя желающих будет явно больше. Руководитель алтайского отделения «Партии Роста» Антон Литвиненко заявил корреспонденту «Политсибру», что сбором подписей их не испугать. О том же говорит и глава алтайских «Коммунистов России» Сергей Матасов.
Но перспективы большинства партий эксперты оценивают скептически. Например, той же «Родине», по мнению политолога Антона Понкрашева, не светит в этом году ничего. Подписи собрать не удастся – а все потому, что у партии нет спонсоров. Алтайская «Родина» сама признает, что вряд ли соберет нужное количество «автографов». Хотя все равно намерена попытать счастья в политической борьбе.
Некоторые же и вовсе досрочно снимаются с гонки. Открыто обозначили свою неготовность алтайские «Зеленые».
«Партия не будет участвовать в выборах, потому что сбор подписей – это дорогая и бесполезная процедура, а без этого мы не можем быть зарегистрированы», – сообщил «Политсибру» глава алтайского отделения партии Владимир Кириллов.
Несмотря на то, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказывалась о необходимости реформы этого фильтра, существенного смягчения не происходит. Анонсированного властями перевода процедуры на Госуслуги тоже не случилось. И российские партии все еще должны предварительно доказывать свою нужность в парламенте.
Точных прогнозов пока нет, но уже сейчас ясно, что будет интересно