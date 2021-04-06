«Можно автограф?». Сколько подписей нужно собрать алтайским партиям, чтобы участвовать в выборах

В сентябре 2021 года страну ожидает масштабное политическое событие – выборы в Государственную думу и региональные законодательные органы. Но для того, чтобы в них участвовать, партиям нужно преодолеть одно важное препятствие – собрать подписи избирателей для регистрации. Их нужно очень и очень немало, так что справятся с этой задачей далеко не все. О том, сколько именно избирательских «автографов» нужно получить еще до выборов, всем ли это по силам и кого эта необходимость обошла стороной – в материале «Политсибру».

«Сколько вешать в граммах»

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Чтобы зарегистрировать список кандидатов на выборах в Заксобрание Алтайского края, партии необходимо собрать 0,5% подписей от числа избирателей, то есть 9018. А лучше с запасом – примерно 11-12 тысяч. Связано это с тем, что материл не всегда оказывается качественным, что-то могут признать недействительным или недостоверным. Если брака будет более 5% – регистрации, увы, не состоится. К слову, аналогичная норма недействительных подписей действует и в соседней Республике Алтай. А вот в Новосибирской области выборное законодательство намного либеральнее – там допускают уже 10% брака.

Для кандидатов, которые будут выдвигаться по одномандатным округам, собрать надо 3% от числа избирателей конкретного округа: в среднем от 1500 до 1800 подписей.

В Госдуму же подписная кампания еще труднее. Здесь партиям нужно получить 200 тысяч подписей, причем на один регион должно приходиться не более семи тысяч из них.

Не всем везет одинаково

Впрочем, есть и те, кому ничего собирать не нужно. Освобождены от прохождения этого фильтра партии, которые показали хороший результат в прошлый раз. «Хороший» – это от 3% и выше. В Алтайском крае это, в первую очередь, парламентская четверка: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Может не собирать подписи и «Яблоко», набравшее на прошлых выборах в региональный парламент заветные 3%, и планирующее в этот раз улучшить результат уже до 5% (в чем эксперты очень сомневаются).

В Госдуму же без сбора подписей по стране могут пройти 14 партий. Кроме четырех «динозавров», это все то же «Яблоко», а еще «Коммунисты России», «Родина», «Российская партия за социальную справедливость», «Партия пенсионеров», «Зеленые», «Гражданская платформа», «Партия роста», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Еще две партии – «Патриоты России» и «За правду» – тоже имели льготу, но теперь существуют в рамках объединения со «Справедливой Россией».

В общем, препятствием сбор подписей является лишь для малых партий. У парламентской четверки все в этом плане стабильно: свой процент они всегда получат.

Обречены на успех

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А вот малые партии на стадии сбора подписей сталкиваются с целым ворохом проблем. Нужно нанимать сборщиков, сами подписи должны быть реальными и читабельными, а кроме того – подписанту придется предоставить свои паспортные данные, на что тоже не все согласны. В Алтайском крае одна подпись обходится от 50 до 200 рублей. А, значит, для участия в выборах партия должна потратить от 450 тысяч до двух миллионов рублей. Ресурс, необходимый для обеспечения этого, есть далеко не у всех. По всей вероятности, из малых партий нужными силами для выборов в АКЗС располагают лишь «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

Хотя желающих будет явно больше. Руководитель алтайского отделения «Партии Роста» Антон Литвиненко заявил корреспонденту «Политсибру», что сбором подписей их не испугать. О том же говорит и глава алтайских «Коммунистов России» Сергей Матасов.

К старту не допустят

Но перспективы большинства партий эксперты оценивают скептически. Например, той же «Родине», по мнению политолога Антона Понкрашева, не светит в этом году ничего. Подписи собрать не удастся – а все потому, что у партии нет спонсоров. Алтайская «Родина» сама признает, что вряд ли соберет нужное количество «автографов». Хотя все равно намерена попытать счастья в политической борьбе.

Некоторые же и вовсе досрочно снимаются с гонки. Открыто обозначили свою неготовность алтайские «Зеленые».

«Партия не будет участвовать в выборах, потому что сбор подписей – это дорогая и бесполезная процедура, а без этого мы не можем быть зарегистрированы», – сообщил «Политсибру» глава алтайского отделения партии Владимир Кириллов.

Несмотря на то, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказывалась о необходимости реформы этого фильтра, существенного смягчения не происходит. Анонсированного властями перевода процедуры на Госуслуги тоже не случилось. И российские партии все еще должны предварительно доказывать свою нужность в парламенте.